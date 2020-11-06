https://ria.ru/20201106/rebenok-1583433107.html

В Ростове-на-Дону будут судить сотрудника базы отдыха, где умер ребенок

В Ростове-на-Дону будут судить сотрудника базы отдыха, где умер ребенок

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении сотрудника базы отдыха в Аксайском районе Ростовской области, где ребенка насмерть задавила бетонная... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:19

2020-11-06T18:19

2020-11-06T18:19

россия

аксайский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении сотрудника базы отдыха в Аксайском районе Ростовской области, где ребенка насмерть задавила бетонная статуя, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, 22 августа текущего года плохо закрепленная бетонная статуя на базе отдыха упала на 5-летнюю девочку. Ребенок скончался в реанимации.Сотруднику базы предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

https://ria.ru/20201102/istyazanie-1582664277.html

россия

аксайский район

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аксайский район, ростовская область, происшествия