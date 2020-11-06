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В Ростове-на-Дону будут судить сотрудника базы отдыха, где умер ребенок
В Ростове-на-Дону будут судить сотрудника базы отдыха, где умер ребенок
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении сотрудника базы отдыха в Аксайском районе Ростовской области, где ребенка насмерть задавила бетонная... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:19
2020-11-06T18:19
россия
аксайский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении сотрудника базы отдыха в Аксайском районе Ростовской области, где ребенка насмерть задавила бетонная статуя, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, 22 августа текущего года плохо закрепленная бетонная статуя на базе отдыха упала на 5-летнюю девочку. Ребенок скончался в реанимации.Сотруднику базы предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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россия
аксайский район
ростовская область
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россия, аксайский район, ростовская область, происшествия

В Ростове-на-Дону будут судить сотрудника базы отдыха, где умер ребенок

18:19 06.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении сотрудника базы отдыха в Аксайском районе Ростовской области, где ребенка насмерть задавила бетонная статуя, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, 22 августа текущего года плохо закрепленная бетонная статуя на базе отдыха упала на 5-летнюю девочку. Ребенок скончался в реанимации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 15:12
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Сотруднику базы предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

 
РоссияАксайский районРостовская областьПроисшествия
 
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