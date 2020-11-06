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РИА Наука
https://ria.ru/20201106/pylesos-1583387926.html
Японцы создали пылесос для сбора наушников AirPods
Японцы создали пылесос для сбора наушников AirPods
В Японии задумались над проблемой потерянных TWS-наушников на железнодорожных станциях и создали для ее решения вакуумный девайс. О разработке Panasonic... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:40
2020-11-06T15:51
риа наука
apple
panasonic corporation
япония
технологии
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Японии задумались над проблемой потерянных TWS-наушников на железнодорожных станциях и создали для ее решения вакуумный девайс. О разработке Panasonic сообщает The Verge.Только в Токио за июль-сентябрь зафиксированы 950 случаев падения на железнодорожное полотно наушников, большая часть из них Apple AirPods. В Японии служащие вокзалов поднимают предметы с гравия с помощью грабберов. Но мелкие предметы им захватить не получается, а это значит, что железнодорожникам приходится ждать, пока не пройдет последний поезд, чтобы спуститься на полотно.В Panasonic решили эту специфическую задачу, создав вакуумный пылесос, который не всасывает наушник, а фиксирует его на кончике трубки. Устройство сейчас проходит испытания на одном из токийских вокзалов.
https://ria.ru/20201105/apple-1583169782.html
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apple, panasonic corporation, япония, технологии

Японцы создали пылесос для сбора наушников AirPods

15:40 06.11.2020 (обновлено: 15:51 06.11.2020)
 
© Фото : AppleНовая модель беспроводных наушников AirPods
Новая модель беспроводных наушников AirPods - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Японии задумались над проблемой потерянных TWS-наушников на железнодорожных станциях и создали для ее решения вакуумный девайс. О разработке Panasonic сообщает The Verge.
Только в Токио за июль-сентябрь зафиксированы 950 случаев падения на железнодорожное полотно наушников, большая часть из них Apple AirPods. В Японии служащие вокзалов поднимают предметы с гравия с помощью грабберов. Но мелкие предметы им захватить не получается, а это значит, что железнодорожникам приходится ждать, пока не пройдет последний поезд, чтобы спуститься на полотно.
Наушники AirPods Pro - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 13:58РИА Наука
Раскрыт дизайн новых наушников Apple AirPods
В Panasonic решили эту специфическую задачу, создав вакуумный пылесос, который не всасывает наушник, а фиксирует его на кончике трубки. Устройство сейчас проходит испытания на одном из токийских вокзалов.
 
РИА НаукаApplePanasonic CorporationЯпонияТехнологии
 
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