https://ria.ru/20201106/pylesos-1583387926.html

Японцы создали пылесос для сбора наушников AirPods

Японцы создали пылесос для сбора наушников AirPods

В Японии задумались над проблемой потерянных TWS-наушников на железнодорожных станциях и создали для ее решения вакуумный девайс. О разработке Panasonic... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:40

2020-11-06T15:40

2020-11-06T15:51

риа наука

apple

panasonic corporation

япония

технологии

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Японии задумались над проблемой потерянных TWS-наушников на железнодорожных станциях и создали для ее решения вакуумный девайс. О разработке Panasonic сообщает The Verge.Только в Токио за июль-сентябрь зафиксированы 950 случаев падения на железнодорожное полотно наушников, большая часть из них Apple AirPods. В Японии служащие вокзалов поднимают предметы с гравия с помощью грабберов. Но мелкие предметы им захватить не получается, а это значит, что железнодорожникам приходится ждать, пока не пройдет последний поезд, чтобы спуститься на полотно.В Panasonic решили эту специфическую задачу, создав вакуумный пылесос, который не всасывает наушник, а фиксирует его на кончике трубки. Устройство сейчас проходит испытания на одном из токийских вокзалов.

https://ria.ru/20201105/apple-1583169782.html

япония

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, panasonic corporation, япония, технологии