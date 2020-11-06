В акватории Находки обнаружили очередное пятно нефтепродуктов
14:28 06.11.2020 (обновлено: 14:30 06.11.2020)
© Фото : Амурская бассейновая природоохранная прокуратураРазлив нефтепродуктов в акватории Находки
© Фото : Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Очередное пятно нефтепродуктов обнаружено в акватории Находки, где ранее выявили масштабное загрязнение, сообщил на своей странице в Facebook депутат законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков ("Единая Россия").
В октябре в Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликовали снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Профильные ведомства начали проверку, к уборке приступил нефтемусоросборщик. Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Через неделю региональное отделение ОНФ сообщило, что несколько пятен мазута или других нефтепродуктов покрывают акваторию Находки в восточной и западной частях.
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"В акватории бухты Находки 6 ноября обнаружено очередное пятно из нефтепродуктов. Об этом сообщил Артем Трембовлев, экологический активист из Находки. Масштабы разлива нефтепродуктов, судя по фотографиям, реально вызывают опасения", - написал Новиков.
Он отметил, что связался с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, природоохранной прокуратурой, чтобы они в ближайшее время установили причины произошедшего и виновных.