Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/pyatno-1583371830.html
В акватории Находки обнаружили очередное пятно нефтепродуктов
В акватории Находки обнаружили очередное пятно нефтепродуктов
Очередное пятно нефтепродуктов обнаружено в акватории Находки, где ранее выявили масштабное загрязнение, сообщил на своей странице в Facebook депутат... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:28
2020-11-06T14:30
дмитрий новиков
общероссийский народный фронт
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
единая россия
находка
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581873605_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_937e4a12c67f277c535df41f02cc17a7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Очередное пятно нефтепродуктов обнаружено в акватории Находки, где ранее выявили масштабное загрязнение, сообщил на своей странице в Facebook депутат законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков ("Единая Россия").В октябре в Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликовали снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Профильные ведомства начали проверку, к уборке приступил нефтемусоросборщик. Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Через неделю региональное отделение ОНФ сообщило, что несколько пятен мазута или других нефтепродуктов покрывают акваторию Находки в восточной и западной частях.Он отметил, что связался с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, природоохранной прокуратурой, чтобы они в ближайшее время установили причины произошедшего и виновных.
https://ria.ru/20201027/moskva-reka-1581697470.html
находка
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581873605_0:0:711:533_1400x0_80_0_0_f5029846bc665f277a7e038cd9bb4eb7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий новиков, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), единая россия, находка, приморский край, происшествия

В акватории Находки обнаружили очередное пятно нефтепродуктов

14:28 06.11.2020 (обновлено: 14:30 06.11.2020)
 
© Фото : Амурская бассейновая природоохранная прокуратураРазлив нефтепродуктов в акватории Находки
Разлив нефтепродуктов в акватории Находки - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Очередное пятно нефтепродуктов обнаружено в акватории Находки, где ранее выявили масштабное загрязнение, сообщил на своей странице в Facebook депутат законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков ("Единая Россия").
В октябре в Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликовали снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Профильные ведомства начали проверку, к уборке приступил нефтемусоросборщик. Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Через неделю региональное отделение ОНФ сообщило, что несколько пятен мазута или других нефтепродуктов покрывают акваторию Находки в восточной и западной частях.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 09:25
На Москве-реке образовалась пленка из нефтепродуктов и мусора
"В акватории бухты Находки 6 ноября обнаружено очередное пятно из нефтепродуктов. Об этом сообщил Артем Трембовлев, экологический активист из Находки. Масштабы разлива нефтепродуктов, судя по фотографиям, реально вызывают опасения", - написал Новиков.
Он отметил, что связался с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, природоохранной прокуратурой, чтобы они в ближайшее время установили причины произошедшего и виновных.
 
Дмитрий НовиковОбщероссийский народный фронтФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Единая РоссияНаходкаПриморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния