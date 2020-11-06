https://ria.ru/20201106/pyatno-1583371830.html

В акватории Находки обнаружили очередное пятно нефтепродуктов

В акватории Находки обнаружили очередное пятно нефтепродуктов

Очередное пятно нефтепродуктов обнаружено в акватории Находки, где ранее выявили масштабное загрязнение, сообщил на своей странице в Facebook депутат... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:28

2020-11-06T14:28

2020-11-06T14:30

дмитрий новиков

общероссийский народный фронт

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

единая россия

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Очередное пятно нефтепродуктов обнаружено в акватории Находки, где ранее выявили масштабное загрязнение, сообщил на своей странице в Facebook депутат законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков ("Единая Россия").В октябре в Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликовали снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Профильные ведомства начали проверку, к уборке приступил нефтемусоросборщик. Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Через неделю региональное отделение ОНФ сообщило, что несколько пятен мазута или других нефтепродуктов покрывают акваторию Находки в восточной и западной частях.Он отметил, что связался с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, природоохранной прокуратурой, чтобы они в ближайшее время установили причины произошедшего и виновных.

https://ria.ru/20201027/moskva-reka-1581697470.html

находка

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий новиков, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), единая россия, находка, приморский край, происшествия