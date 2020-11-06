https://ria.ru/20201106/putin-1583398063.html
Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина
Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина
В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:25
2020-11-06T16:25
2020-11-06T16:25
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку.Ранее об этом писали некоторые зарубежные СМИ. Как утверждали журналисты, это связано с болезнью Путина или просьбами семьи.Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост президента.
https://ria.ru/20201106/putin-1583350044.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, политика