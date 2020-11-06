https://ria.ru/20201106/putin-1583398063.html

Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина

Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина

В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:25

2020-11-06T16:25

2020-11-06T16:25

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку.Ранее об этом писали некоторые зарубежные СМИ. Как утверждали журналисты, это связано с болезнью Путина или просьбами семьи.Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост президента.

https://ria.ru/20201106/putin-1583350044.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, политика