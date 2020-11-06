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Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина
Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина
В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:25
2020-11-06T16:25
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку.Ранее об этом писали некоторые зарубежные СМИ. Как утверждали журналисты, это связано с болезнью Путина или просьбами семьи.Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост президента.
https://ria.ru/20201106/putin-1583350044.html
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здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина

16:25 06.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку.
Ранее об этом писали некоторые зарубежные СМИ. Как утверждали журналисты, это связано с болезнью Путина или просьбами семьи.

"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. <...> У президента все хорошо, здоровье отменное", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост президента.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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