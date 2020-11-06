https://ria.ru/20201106/putin-1583397824.html

Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах

Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы администрации Повалихинского сельского поселения в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:23

2020-11-06T16:23

2020-11-06T16:52

марина удгодская

элла памфилова

владимир чижов

цик рф

владимир путин

костромская область

чухломский район

политика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области Марины Удгодской на выборах главы поселения.Памфилова отметила, что эта новость прошла в прессе как сенсация.Она отметила, что такое событие показывает работу не только социального, но и политических лифтов. На разных уровнях представительства избираются учителя, преподаватели, а также представители рабочих профессий, например водители, слесари. Кроме того, есть еще 23 доярки, 11 телятниц, а также есть кочегары и кузнецы.Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Марина Удгодская на выборах обошла главу Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За Локтева проголосовали 48 человек, а за Удгодскую — 87.Удгодская родилась в 1985 году. Она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы женщины было указано, что она — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.

https://ria.ru/20201001/uborschitsa-1578050797.html

костромская область

чухломский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о победах людей рабочих профессий на выборах: "Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов" Реакция Путина на новость о победе уборщицы на выборах 2020-11-06T16:23 true PT1M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина удгодская, элла памфилова, владимир чижов, цик рф, владимир путин, костромская область, чухломский район, политика