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Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах
Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы администрации Повалихинского сельского поселения в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:23
2020-11-06T16:52
марина удгодская
элла памфилова
владимир чижов
цик рф
владимир путин
костромская область
чухломский район
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области Марины Удгодской на выборах главы поселения.Памфилова отметила, что эта новость прошла в прессе как сенсация.Она отметила, что такое событие показывает работу не только социального, но и политических лифтов. На разных уровнях представительства избираются учителя, преподаватели, а также представители рабочих профессий, например водители, слесари. Кроме того, есть еще 23 доярки, 11 телятниц, а также есть кочегары и кузнецы.Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Марина Удгодская на выборах обошла главу Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За Локтева проголосовали 48 человек, а за Удгодскую — 87.Удгодская родилась в 1985 году. Она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы женщины было указано, что она — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
https://ria.ru/20201001/uborschitsa-1578050797.html
костромская область
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Путин о победах людей рабочих профессий на выборах: "Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов"
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марина удгодская, элла памфилова, владимир чижов, цик рф, владимир путин, костромская область, чухломский район, политика

Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах

16:23 06.11.2020 (обновлено: 16:52 06.11.2020)
 
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области Марины Удгодской на выборах главы поселения.
Памфилова отметила, что эта новость прошла в прессе как сенсация.

"Ну и что? Какая сенсация? Мы взяли и разложили социально-демократический состав и получилась очень интересная картина", — заявила глава ЦИК.

Она отметила, что такое событие показывает работу не только социального, но и политических лифтов.
На разных уровнях представительства избираются учителя, преподаватели, а также представители рабочих профессий, например водители, слесари. Кроме того, есть еще 23 доярки, 11 телятниц, а также есть кочегары и кузнецы.
"Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов", — заявил Путин.
Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Марина Удгодская на выборах обошла главу Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За Локтева проголосовали 48 человек, а за Удгодскую — 87.
Удгодская родилась в 1985 году. Она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы женщины было указано, что она — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Марина УдгодскаяЭлла ПамфиловаВладимир ЧижовЦИК РФВладимир ПутинКостромская областьЧухломский районПолитика
 
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