https://ria.ru/20201106/putin-1583397824.html
Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах
Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы администрации Повалихинского сельского поселения в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:23
2020-11-06T16:23
2020-11-06T16:52
марина удгодская
элла памфилова
владимир чижов
цик рф
владимир путин
костромская область
чухломский район
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области Марины Удгодской на выборах главы поселения.Памфилова отметила, что эта новость прошла в прессе как сенсация.Она отметила, что такое событие показывает работу не только социального, но и политических лифтов. На разных уровнях представительства избираются учителя, преподаватели, а также представители рабочих профессий, например водители, слесари. Кроме того, есть еще 23 доярки, 11 телятниц, а также есть кочегары и кузнецы.Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Марина Удгодская на выборах обошла главу Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За Локтева проголосовали 48 человек, а за Удгодскую — 87.Удгодская родилась в 1985 году. Она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы женщины было указано, что она — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
https://ria.ru/20201001/uborschitsa-1578050797.html
костромская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин о победах людей рабочих профессий на выборах: "Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов"
Реакция Путина на новость о победе уборщицы на выборах
2020-11-06T16:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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марина удгодская, элла памфилова, владимир чижов, цик рф, владимир путин, костромская область, чухломский район, политика