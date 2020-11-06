Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/putin-1583350044.html
Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина
Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина
На режим работы президента Российской Федерации Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:44
2020-11-06T13:35
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1400x0_80_0_0_88cf21fdd906b7e12d0f367f62361587.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На режим работы президента Российской Федерации Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции, но это не отражается на их содержании и интенсивности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на уточняющий вопрос, была ли сделана Путину прививка от коронавируса, Песков заметил: "Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/putin-1583346109.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_5:0:2736:2048_1400x0_80_0_0_b05ebde3915c954a45c017e38e31c4f2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина

12:44 06.11.2020 (обновлено: 13:35 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На режим работы президента Российской Федерации Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции, но это не отражается на их содержании и интенсивности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Почему, какие-то встречи и совещания у него (у Путина. — Прим. ред.) очно проходят, какие-то в формате видеоконференции. Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологических опасностей, принимаются соответствующие меры для безопасности здоровья президента. Это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность работы, вы сами это видите", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему президент длительное время работал дистанционно, а в День народного единства он физически присутствовал на всех мероприятиях.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли сделана Путину прививка от коронавируса, Песков заметил: "Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
12:31
В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку
 
Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния