https://ria.ru/20201106/putin-1583350044.html

Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина

Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина

На режим работы президента Российской Федерации Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:44

2020-11-06T12:44

2020-11-06T13:35

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На режим работы президента Российской Федерации Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции, но это не отражается на их содержании и интенсивности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на уточняющий вопрос, была ли сделана Путину прививка от коронавируса, Песков заметил: "Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/putin-1583346109.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, политика