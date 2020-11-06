Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина
12:44 06.11.2020 (обновлено: 13:35 06.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На режим работы президента Российской Федерации Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции, но это не отражается на их содержании и интенсивности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Почему, какие-то встречи и совещания у него (у Путина. — Прим. ред.) очно проходят, какие-то в формате видеоконференции. Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологических опасностей, принимаются соответствующие меры для безопасности здоровья президента. Это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность работы, вы сами это видите", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему президент длительное время работал дистанционно, а в День народного единства он физически присутствовал на всех мероприятиях.
Отвечая на уточняющий вопрос, была ли сделана Путину прививка от коронавируса, Песков заметил: "Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил".
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