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В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку
В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации о планах Владимира Путина уйти в отставку. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:31
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дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации о планах Владимира Путина уйти в отставку.Об этом написали некоторые западные СМИ. В материалах также говорилось, что это связано с болезнью или просьбами семьи.После этого он еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост главы государства.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку

12:31 06.11.2020 (обновлено: 19:12 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации о планах Владимира Путина уйти в отставку.
Об этом написали некоторые западные СМИ. В материалах также говорилось, что это связано с болезнью или просьбами семьи.

"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. <...> У президента все хорошо, здоровье отменное", — отреагировал Песков.

После этого он еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост главы государства.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 02.03.2018
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