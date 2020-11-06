https://ria.ru/20201106/putin-1583346109.html
В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку
В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации о планах Владимира Путина уйти в отставку. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:31
2020-11-06T12:31
2020-11-06T19:12
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации о планах Владимира Путина уйти в отставку.Об этом написали некоторые западные СМИ. В материалах также говорилось, что это связано с болезнью или просьбами семьи.После этого он еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост главы государства.
https://ria.ru/20180302/1515656913.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика