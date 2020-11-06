https://ria.ru/20201106/putin-1583346109.html

В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку

В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации о планах Владимира Путина уйти в отставку. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:31

2020-11-06T12:31

2020-11-06T19:12

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации о планах Владимира Путина уйти в отставку.Об этом написали некоторые западные СМИ. В материалах также говорилось, что это связано с болезнью или просьбами семьи.После этого он еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост главы государства.

https://ria.ru/20180302/1515656913.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика