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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/protesty-1583449574.html
СМИ: связанная с Трампом фирма призывала к протестам в Филадельфии
СМИ: связанная с Трампом фирма призывала к протестам в Филадельфии
Компания, которой руководит один из членов избирательного штаба президента США Дональда Трампа, предположительно, помогала рассылать неподписанные сообщения с... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:44
2020-11-06T19:44
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
филадельфия
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания, которой руководит один из членов избирательного штаба президента США Дональда Трампа, предположительно, помогала рассылать неподписанные сообщения с призывами к протестам в Филадельфии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Как отмечает издание, людей призывали собраться у здания, где идет подсчет голосов. По данным источника, сообщения были отправлены с телефонных номеров, находящихся в пользовании компании Opn Sesame, которая часто оказывает услуги по рассылке смс республиканцам. Фирмой управляет Гэри Коби, директор по digital-сервисам предвыборного штаба Трампа. Компания часто работает от имени разных клиентов из Республиканской партии. Как отмечает газета, неизвестно, кто из клиентов Opn Sesame на самом деле рассылал сообщения.Ранее сообщалось, что полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей. Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583291514.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
пенсильвания
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дональд трамп, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире

СМИ: связанная с Трампом фирма призывала к протестам в Филадельфии

19:44 06.11.2020
 
© REUTERS / David 'Dee' DelgadoПолицейские во время беспорядков в Филадельфии
Полицейские во время беспорядков в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания, которой руководит один из членов избирательного штаба президента США Дональда Трампа, предположительно, помогала рассылать неподписанные сообщения с призывами к протестам в Филадельфии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Внимание: либералы-радикалы и демократы пытаются украсть у Трампа эти выборы! Вы нужны нам! Покажите свою поддержку на углу 12-ой улицы и улицы Arch в Филадельфии", - гласило сообщение.

Как отмечает издание, людей призывали собраться у здания, где идет подсчет голосов. По данным источника, сообщения были отправлены с телефонных номеров, находящихся в пользовании компании Opn Sesame, которая часто оказывает услуги по рассылке смс республиканцам. Фирмой управляет Гэри Коби, директор по digital-сервисам предвыборного штаба Трампа. Компания часто работает от имени разных клиентов из Республиканской партии. Как отмечает газета, неизвестно, кто из клиентов Opn Sesame на самом деле рассылал сообщения.
Ранее сообщалось, что полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей. Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.
Сторонники президента Дональда Трампа во время акции протеста перед избирательным отделом округа Кларк в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
02:08Сказано в эфире
Сторонники Трампа пришли к зданию в Филадельфии, где подсчитывают голоса
Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.
Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияФиладельфияСШАВ мире
 
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