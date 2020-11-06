https://ria.ru/20201106/protestuyuschiy-1583297874.html
На Манхэттене у протестующего изъяли цепь и железный прут
На Манхэттене у протестующего изъяли цепь и железный прут
Цель и железный изъяли прут у одного из участников шествия в ходе протестов активистов движения Black Lives Matter в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T04:51
2020-11-06T04:51
2020-11-06T04:51
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Цель и железный изъяли прут у одного из участников шествия в ходе протестов активистов движения Black Lives Matter в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Активист был задержан. Полицейские, сопровождающие толпу, не дают комментариев по данному инциденту.В толпе протестующих есть провокаторы, оскорбляющие полицию. При этом они заявляют, что стражи порядка работают с выключенными нательными камерами, что является нарушением законодательства штата.Тем временем толпа пришла к парку Юнион-сквер.Поначалу мирные протесты на Манхэттене переросли в конфликт, когда, по словам очевидцев, один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат от себя. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей, начались стычки и задержания.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Цель и железный изъяли прут у одного из участников шествия в ходе протестов активистов движения Black Lives Matter в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Активист был задержан. Полицейские, сопровождающие толпу, не дают комментариев по данному инциденту.
В толпе протестующих есть провокаторы, оскорбляющие полицию. При этом они заявляют, что стражи порядка работают с выключенными нательными камерами, что является нарушением законодательства штата.
Тем временем толпа пришла к парку Юнион-сквер.
Поначалу мирные протесты на Манхэттене
переросли в конфликт, когда, по словам очевидцев, один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат от себя. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей, начались стычки и задержания.