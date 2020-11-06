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На Манхэттене у протестующего изъяли цепь и железный прут

На Манхэттене у протестующего изъяли цепь и железный прут

Цель и железный изъяли прут у одного из участников шествия в ходе протестов активистов движения Black Lives Matter в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T04:51

2020-11-06T04:51

2020-11-06T04:51

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нью-йорк (город)

манхэттен

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Цель и железный изъяли прут у одного из участников шествия в ходе протестов активистов движения Black Lives Matter в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Активист был задержан. Полицейские, сопровождающие толпу, не дают комментариев по данному инциденту.В толпе протестующих есть провокаторы, оскорбляющие полицию. При этом они заявляют, что стражи порядка работают с выключенными нательными камерами, что является нарушением законодательства штата.Тем временем толпа пришла к парку Юнион-сквер.Поначалу мирные протесты на Манхэттене переросли в конфликт, когда, по словам очевидцев, один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат от себя. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей, начались стычки и задержания.

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире