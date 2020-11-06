https://ria.ru/20201106/protest-1583471777.html

У Белого дома проходит акция протеста против Трампа

У Белого дома проходит акция протеста против Трампа

Несколько сотен активистов протестуют у Белого дома в Вашингтоне, призывая посчитать все голоса на выборах президента США, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T23:26

2020-11-06T23:26

2020-11-06T23:43

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Несколько сотен активистов протестуют у Белого дома в Вашингтоне, призывая посчитать все голоса на выборах президента США, сообщил корреспондент РИА Новости.Манифестанты шествуют по прилегающим улицам, скандируя: "Трамп, уходи сейчас". Они несут надувную куклу главы государства.В городе дежурят усиленные наряды полиции, они не вмешиваются в происходящее, обстановка спокойная.Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

https://ria.ru/20201106/nyu-york-protiv-trampa-demonstratsii-i-stychki-s-politsiey-1583309811.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире