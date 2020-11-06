У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:26 06.11.2020 (обновлено: 23:43 06.11.2020)
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Несколько сотен активистов протестуют у Белого дома в Вашингтоне, призывая посчитать все голоса на выборах президента США, сообщил корреспондент РИА Новости.
Манифестанты шествуют по прилегающим улицам, скандируя: "Трамп, уходи сейчас". Они несут надувную куклу главы государства.
В городе дежурят усиленные наряды полиции, они не вмешиваются в происходящее, обстановка спокойная.
Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
Вчера, 09:13Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полициейПредставители движения Black Lives Matter собрались на демонстрацию в Нью-Йорке на Манхеттене. Колонны протестующих сопровождали полиция и огромное количество прессы. Не обошлось без столкновений. У одного из участников шествия изъяли цепь и железный прут.
По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.
Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
4 ноября, 02:27ИнфографикаИтоги президентских выборов в США