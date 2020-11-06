https://ria.ru/20201106/protest-1583396018.html
В Лондоне задержали 190 человек на акции протеста
В Лондоне задержали 190 человек на акции протеста
Лондонская полиция задержала 190 участников очередного антиправительственного шествия в центре британской столицы за несоблюдение введенных в связи с... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:18
2020-11-06T16:18
2020-11-06T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотленд-ярд
anonymous
великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Лондонская полиция задержала 190 участников очередного антиправительственного шествия в центре британской столицы за несоблюдение введенных в связи с коронавирусом ограничений, сообщил Скотланд-Ярд.Ежегодное шествие, называющее себя "Маршем миллиона масок" и ассоциируемое с онлайн-движением Anonymous проходит ежегодно 5 ноября в Лондоне и других мировых столицах. В этом году оно прошло в британской столице в седьмой раз и собрало несколько сотен участников.Скотланд-Ярд также предупредил, что выход на любые массовые акции в течение ближайших четырех недель, пока в Англии длится карантин, будет караться по всей строгости закона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, скотленд-ярд, anonymous, великобритания, лондон, в мире