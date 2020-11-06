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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/protest-1583396018.html
В Лондоне задержали 190 человек на акции протеста
В Лондоне задержали 190 человек на акции протеста
Лондонская полиция задержала 190 участников очередного антиправительственного шествия в центре британской столицы за несоблюдение введенных в связи с... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:18
2020-11-06T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотленд-ярд
anonymous
великобритания
лондон
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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Лондонская полиция задержала 190 участников очередного антиправительственного шествия в центре британской столицы за несоблюдение введенных в связи с коронавирусом ограничений, сообщил Скотланд-Ярд.Ежегодное шествие, называющее себя "Маршем миллиона масок" и ассоциируемое с онлайн-движением Anonymous проходит ежегодно 5 ноября в Лондоне и других мировых столицах. В этом году оно прошло в британской столице в седьмой раз и собрало несколько сотен участников.Скотланд-Ярд также предупредил, что выход на любые массовые акции в течение ближайших четырех недель, пока в Англии длится карантин, будет караться по всей строгости закона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, скотленд-ярд, anonymous, великобритания, лондон, в мире

В Лондоне задержали 190 человек на акции протеста

16:18 06.11.2020 (обновлено: 16:19 06.11.2020)
 
© AFP 2020 / Niklas Halle'nУчастник "Марша миллиона масок" на Оксфорд-стрит в Лондоне
Участник Марша миллиона масок на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AFP 2020 / Niklas Halle'n
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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Лондонская полиция задержала 190 участников очередного антиправительственного шествия в центре британской столицы за несоблюдение введенных в связи с коронавирусом ограничений, сообщил Скотланд-Ярд.
Ежегодное шествие, называющее себя "Маршем миллиона масок" и ассоциируемое с онлайн-движением Anonymous проходит ежегодно 5 ноября в Лондоне и других мировых столицах. В этом году оно прошло в британской столице в седьмой раз и собрало несколько сотен участников.


"Все 190 человек были задержаны за нарушение нового закона о коронавирусе, 189 из них грозят фиксированные штрафы, одному человеку – штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. Те, кто вчера вышел на акцию протеста, поставили под угрозу собственное здоровье, и, к сожалению, здоровье Лондона и наших сотрудников, что неприемлемо", - говорится в заявлении полиции.

Скотланд-Ярд также предупредил, что выход на любые массовые акции в течение ближайших четырех недель, пока в Англии длится карантин, будет караться по всей строгости закона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотленд-ЯрдAnonymousВеликобританияЛондонВ мире
 
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