В Миннеаполисе задержали более 600 человек на акции против Трампа
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Миннеаполисе более 600 человек на акции протеста против действующего президента США Дональда Трампа на следующий день после выборов, впоследствии задержанных отпустили, сообщает газета Star Tribune.
Протестная акция, участие в которой, по данным организаторов, приняли около тысячи человек, прошла в среду вечером по местному времени (утро четверга мск). По данным издания, демонстрацию, получившую название "Не позволим Трампу украсть выборы", устроили несколько местных организаций. Участники акции прошли по центральным улицам города, после чего заблокировали автомобильную магистраль. В ночь на четверг движение по дороге возобновилось.
A protest is starting now in Cedar-Riverside, Minneapolis. It was organized by anti-war, immigrant rights, and racial justice groups with dual messages for either election result: “Fight Trump and everything he stands for” and “A Biden win will not give the freedom we demand.” pic.twitter.com/KK0dutJ7fQ— Tony Webster (@webster) November 5, 2020
Как сообщала полиция штата, полицейские "оштрафовали 646 человека за то, что они находились как пешеходы на скоростной магистрали и нарушали общественный порядок после протестов, которые начались на улицах Миннеаполиса, и отпустили их".
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует демократ Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.