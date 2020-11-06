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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/protest-1583385500.html
В Миннеаполисе задержали более 600 человек на акции против Трампа
В Миннеаполисе задержали более 600 человек на акции против Трампа
Правоохранительные органы задержали в Миннеаполисе более 600 человек на акции протеста против действующего президента США Дональда Трампа на следующий день... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:30
2020-11-06T15:30
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
миннеаполис
сша
миннесота
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Миннеаполисе более 600 человек на акции протеста против действующего президента США Дональда Трампа на следующий день после выборов, впоследствии задержанных отпустили, сообщает газета Star Tribune.Протестная акция, участие в которой, по данным организаторов, приняли около тысячи человек, прошла в среду вечером по местному времени (утро четверга мск). По данным издания, демонстрацию, получившую название "Не позволим Трампу украсть выборы", устроили несколько местных организаций. Участники акции прошли по центральным улицам города, после чего заблокировали автомобильную магистраль. В ночь на четверг движение по дороге возобновилось.Как сообщала полиция штата, полицейские "оштрафовали 646 человека за то, что они находились как пешеходы на скоростной магистрали и нарушали общественный порядок после протестов, которые начались на улицах Миннеаполиса, и отпустили их".Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует демократ Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
https://ria.ru/20201105/schitayte-kazhdyy-golos-protesty-v-ozhidanii-rezultatov-vyborov-v-ssha-1583247012.html
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дональд трамп, джо байден, миннеаполис, сша, миннесота, в мире

В Миннеаполисе задержали более 600 человек на акции против Трампа

15:30 06.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста у Белого дома в Вашингтоне
Участник акции протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Миннеаполисе более 600 человек на акции протеста против действующего президента США Дональда Трампа на следующий день после выборов, впоследствии задержанных отпустили, сообщает газета Star Tribune.
Протестная акция, участие в которой, по данным организаторов, приняли около тысячи человек, прошла в среду вечером по местному времени (утро четверга мск). По данным издания, демонстрацию, получившую название "Не позволим Трампу украсть выборы", устроили несколько местных организаций. Участники акции прошли по центральным улицам города, после чего заблокировали автомобильную магистраль. В ночь на четверг движение по дороге возобновилось.
Как сообщала полиция штата, полицейские "оштрафовали 646 человека за то, что они находились как пешеходы на скоростной магистрали и нарушали общественный порядок после протестов, которые начались на улицах Миннеаполиса, и отпустили их".
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует демократ Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Считайте каждый голос: протесты в ожидании результатов выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 18:50
"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в СШААмериканцы вышли на улицы с требованием считать "каждый голос". Акции прошли в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде. Не обошлось без стычек с полицией.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
 
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