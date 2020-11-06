https://ria.ru/20201106/protest-1583385500.html

В Миннеаполисе задержали более 600 человек на акции против Трампа

В Миннеаполисе задержали более 600 человек на акции против Трампа

Правоохранительные органы задержали в Миннеаполисе более 600 человек на акции протеста против действующего президента США Дональда Трампа на следующий день... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:30

2020-11-06T15:30

2020-11-06T15:30

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

миннеаполис

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в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Миннеаполисе более 600 человек на акции протеста против действующего президента США Дональда Трампа на следующий день после выборов, впоследствии задержанных отпустили, сообщает газета Star Tribune.Протестная акция, участие в которой, по данным организаторов, приняли около тысячи человек, прошла в среду вечером по местному времени (утро четверга мск). По данным издания, демонстрацию, получившую название "Не позволим Трампу украсть выборы", устроили несколько местных организаций. Участники акции прошли по центральным улицам города, после чего заблокировали автомобильную магистраль. В ночь на четверг движение по дороге возобновилось.Как сообщала полиция штата, полицейские "оштрафовали 646 человека за то, что они находились как пешеходы на скоростной магистрали и нарушали общественный порядок после протестов, которые начались на улицах Миннеаполиса, и отпустили их".Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует демократ Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201105/schitayte-kazhdyy-golos-protesty-v-ozhidanii-rezultatov-vyborov-v-ssha-1583247012.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, миннеаполис, сша, миннесота, в мире