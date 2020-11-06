https://ria.ru/20201106/propuska-1583460601.html

Главконтроль оценил необходимость ввода спецпропусков в Москве

Главконтроль оценил необходимость ввода спецпропусков в Москве

Пока власти Москвы не видят необходимости вводить спецпропуска в столице, сообщил в пятницу начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:08

2020-11-06T21:08

2020-11-06T21:12

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пока власти Москвы не видят необходимости вводить спецпропуска в столице, сообщил в пятницу начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков."Пока мы в этом необходимости не видим и сегодняшних мер - их, на наш взгляд, будет достаточно для того, чтобы не вводить более строгих мер", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва