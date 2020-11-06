https://ria.ru/20201106/propaganda-1583292688.html

Небензя уличил немецкого коллегу в пропаганде на фоне ситуации в ОЗХО

Небензя уличил немецкого коллегу в пропаганде на фоне ситуации в ОЗХО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил в пропаганде своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявляющего, что в Организации по запрещению химического... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:26

2020-11-06T02:26

2020-11-06T02:26

россия

организация по запрещению химического оружия

василий небензя

совет безопасности оон

москва

германия

сирия

оон

дамаск (город)

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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил в пропаганде своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявляющего, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нет кризиса доверия.На заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье Хойсген заявил, что Россия пытается подорвать авторитет ОЗХО, тогда как "Организация по запрещению химического оружия пользуется абсолютным доверием международного сообщества, кроме РФ и ее приспешников"."Это хорошая попытка гипноза, но не убедительная. Так вот, дорогой Кристоф, проблема в том, что ничего не доказано, точнее, доказано так, что никого кроме тех, кто в свое время столкнул Сирию в пучину гражданской войны, не убеждает… Если только у вас в Германии не какие-то иные законы физики и логики, что вы принимаете на веру любые небылицы и сказки, достойные пера братьев Гримм", - подчеркнул постпред РФ.О напомнил, что эксперты приводят десятки конкретных и очевидных нестыковок в расследованиях ОЗХО касательно предполагаемого применения химического оружия сирийскими властями. "Но вы на это не обращаете внимания. Участники этих расследований указывают на вопиющие случаи подтасовки и нарушений. Вас это все не волнует", - заключил Небензя.Москва и Дамаск неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий в Сирии и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом организации выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен с ее территории под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20201031/nebenzya-1582398582.html

россия

москва

германия

сирия

дамаск (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, совет безопасности оон, москва, германия, сирия, оон, дамаск (город), политика