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https://ria.ru/20201106/propaganda-1583292688.html
Небензя уличил немецкого коллегу в пропаганде на фоне ситуации в ОЗХО
Небензя уличил немецкого коллегу в пропаганде на фоне ситуации в ОЗХО
Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил в пропаганде своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявляющего, что в Организации по запрещению химического... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:26
2020-11-06T02:26
россия
организация по запрещению химического оружия
василий небензя
совет безопасности оон
москва
германия
сирия
оон
дамаск (город)
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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил в пропаганде своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявляющего, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нет кризиса доверия.На заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье Хойсген заявил, что Россия пытается подорвать авторитет ОЗХО, тогда как "Организация по запрещению химического оружия пользуется абсолютным доверием международного сообщества, кроме РФ и ее приспешников"."Это хорошая попытка гипноза, но не убедительная. Так вот, дорогой Кристоф, проблема в том, что ничего не доказано, точнее, доказано так, что никого кроме тех, кто в свое время столкнул Сирию в пучину гражданской войны, не убеждает… Если только у вас в Германии не какие-то иные законы физики и логики, что вы принимаете на веру любые небылицы и сказки, достойные пера братьев Гримм", - подчеркнул постпред РФ.О напомнил, что эксперты приводят десятки конкретных и очевидных нестыковок в расследованиях ОЗХО касательно предполагаемого применения химического оружия сирийскими властями. "Но вы на это не обращаете внимания. Участники этих расследований указывают на вопиющие случаи подтасовки и нарушений. Вас это все не волнует", - заключил Небензя.Москва и Дамаск неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий в Сирии и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом организации выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен с ее территории под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20201031/nebenzya-1582398582.html
россия
москва
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россия, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, совет безопасности оон, москва, германия, сирия, оон, дамаск (город), политика

Небензя уличил немецкого коллегу в пропаганде на фоне ситуации в ОЗХО

02:26 06.11.2020
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил в пропаганде своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявляющего, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нет кризиса доверия.
На заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье Хойсген заявил, что Россия пытается подорвать авторитет ОЗХО, тогда как "Организация по запрещению химического оружия пользуется абсолютным доверием международного сообщества, кроме РФ и ее приспешников".
"Мы только что слышали классический пример в исполнении нашего немецкого коллеги. Он, словно зомбируя слушателей, повторял: никакого кризиса доверия в ОЗХО нет, режим Асада убивает своих сограждан, в том числе химическим оружием, и это доказанный факт, а Россия его покрывает", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Это хорошая попытка гипноза, но не убедительная. Так вот, дорогой Кристоф, проблема в том, что ничего не доказано, точнее, доказано так, что никого кроме тех, кто в свое время столкнул Сирию в пучину гражданской войны, не убеждает… Если только у вас в Германии не какие-то иные законы физики и логики, что вы принимаете на веру любые небылицы и сказки, достойные пера братьев Гримм", - подчеркнул постпред РФ.
О напомнил, что эксперты приводят десятки конкретных и очевидных нестыковок в расследованиях ОЗХО касательно предполагаемого применения химического оружия сирийскими властями. "Но вы на это не обращаете внимания. Участники этих расследований указывают на вопиющие случаи подтасовки и нарушений. Вас это все не волнует", - заключил Небензя.
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Москва и Дамаск неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий в Сирии и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом организации выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен с ее территории под контролем ОЗХО.
 
РоссияОрганизация по запрещению химического оружияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНМоскваГерманияСирияООНДамаск (город)Политика
 
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