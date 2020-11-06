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Стартовала регистрация на проект "ТопБЛОГ"
Стартовала регистрация на проект "ТопБЛОГ"
Регистрация участников нового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "ТопБЛОГ" стартовала в пятницу и продлится до января 2021 года; в РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:54
2020-11-06T19:54
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Регистрация участников нового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "ТопБЛОГ" стартовала в пятницу и продлится до января 2021 года; в рамках проекта все желающие под руководством ведущих блогеров и экспертов смогут научиться успешно вести свои соцсети, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".К проекту могут присоединиться начинающие и действующие блогеры, авторы, креаторы, эксперты, а также предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес с помощью соцсетей."Мы все активно пользуемся соцсетями, и сегодня они стали новым социальным лифтом. В рамках проекта "ТопБЛОГ" мы хотим разработать систему мобильности молодых россиян в сфере новых медиа. Мы готовим для участников максимально вариативную конкурсную программу, где есть выбор социальной сети, в которой они хотели бы развиваться, а также выбор специализированных тем для блогов. Для развития компетенций участников конкурса им будут доступны более 300 авторских обучающих материалов", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Во время регистрации в инстаграм-аккаунте проекта будут проходить открытые мастер-классы от экспертов. После регистрации участники выберут одну из четырех социальных платформ, по которой им будут даваться конкурсные задания. Затем конкурсантов ждет вводный блок, в рамках которого наставники конкурса поделятся тем, как развивать личные и бизнес-аккаунты в социальных сетях. Всего в конкурсе будет 15 наставников – ведущих российских блогеров и экспертов. Конкурсанты будут проходить испытания с января по апрель 2021 года. Очный финал проекта состоится во II квартале 2021 года в формате кейс-марафона. По итогам проекта предусмотрено сопровождение участников со стороны наставников. Также финалисты примут участие в блог-туре по России - посетят 5 городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях.
https://ria.ru/20200513/1571363359.html
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Новости
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РИА Новости
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алексей комиссаров, образование - общество

Стартовала регистрация на проект "ТопБЛОГ"

19:54 06.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Dariusz SankowskiДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Pixabay / Dariusz Sankowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Регистрация участников нового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "ТопБЛОГ" стартовала в пятницу и продлится до января 2021 года; в рамках проекта все желающие под руководством ведущих блогеров и экспертов смогут научиться успешно вести свои соцсети, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
К проекту могут присоединиться начинающие и действующие блогеры, авторы, креаторы, эксперты, а также предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес с помощью соцсетей.
"Мы все активно пользуемся соцсетями, и сегодня они стали новым социальным лифтом. В рамках проекта "ТопБЛОГ" мы хотим разработать систему мобильности молодых россиян в сфере новых медиа. Мы готовим для участников максимально вариативную конкурсную программу, где есть выбор социальной сети, в которой они хотели бы развиваться, а также выбор специализированных тем для блогов. Для развития компетенций участников конкурса им будут доступны более 300 авторских обучающих материалов", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Во время регистрации в инстаграм-аккаунте проекта будут проходить открытые мастер-классы от экспертов. После регистрации участники выберут одну из четырех социальных платформ, по которой им будут даваться конкурсные задания. Затем конкурсантов ждет вводный блок, в рамках которого наставники конкурса поделятся тем, как развивать личные и бизнес-аккаунты в социальных сетях. Всего в конкурсе будет 15 наставников – ведущих российских блогеров и экспертов.
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Конкурсанты будут проходить испытания с января по апрель 2021 года. Очный финал проекта состоится во II квартале 2021 года в формате кейс-марафона. По итогам проекта предусмотрено сопровождение участников со стороны наставников. Также финалисты примут участие в блог-туре по России - посетят 5 городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях.
 
Алексей КомиссаровОбразование - Общество
 
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