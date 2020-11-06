https://ria.ru/20201106/proekt-1583449324.html

Стартовала регистрация на проект "ТопБЛОГ"

Стартовала регистрация на проект "ТопБЛОГ"

Регистрация участников нового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "ТопБЛОГ" стартовала в пятницу и продлится до января 2021 года; в РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:54

2020-11-06T19:54

2020-11-06T19:54

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Регистрация участников нового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "ТопБЛОГ" стартовала в пятницу и продлится до января 2021 года; в рамках проекта все желающие под руководством ведущих блогеров и экспертов смогут научиться успешно вести свои соцсети, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".К проекту могут присоединиться начинающие и действующие блогеры, авторы, креаторы, эксперты, а также предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес с помощью соцсетей."Мы все активно пользуемся соцсетями, и сегодня они стали новым социальным лифтом. В рамках проекта "ТопБЛОГ" мы хотим разработать систему мобильности молодых россиян в сфере новых медиа. Мы готовим для участников максимально вариативную конкурсную программу, где есть выбор социальной сети, в которой они хотели бы развиваться, а также выбор специализированных тем для блогов. Для развития компетенций участников конкурса им будут доступны более 300 авторских обучающих материалов", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Во время регистрации в инстаграм-аккаунте проекта будут проходить открытые мастер-классы от экспертов. После регистрации участники выберут одну из четырех социальных платформ, по которой им будут даваться конкурсные задания. Затем конкурсантов ждет вводный блок, в рамках которого наставники конкурса поделятся тем, как развивать личные и бизнес-аккаунты в социальных сетях. Всего в конкурсе будет 15 наставников – ведущих российских блогеров и экспертов. Конкурсанты будут проходить испытания с января по апрель 2021 года. Очный финал проекта состоится во II квартале 2021 года в формате кейс-марафона. По итогам проекта предусмотрено сопровождение участников со стороны наставников. Также финалисты примут участие в блог-туре по России - посетят 5 городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях.

https://ria.ru/20200513/1571363359.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, образование - общество