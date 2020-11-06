https://ria.ru/20201106/proekt-1583362211.html

В ГД внесли проект об ответственности за реабилитацию нацизма в интернете

В ГД внесли проект об ответственности за реабилитацию нацизма в интернете

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в интернете, документы с поправками в УК и КоАП опубликовали в базе... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:42

2020-11-06T13:42

2020-11-06T15:08

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

единая россия

ирина яровая

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в интернете, документы с поправками в УК и КоАП опубликовали в базе данных ГД.Как пояснили в пресс-службе Яровой, сегодня совершение преступления с использованием СМИ и интернета влечет повышенную ответственность, подготовленные поправки должны устранить пробел в статье "О реабилитации нацизма" и включить в нее такой квалифицирующий признак. Согласно документу, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на такой же срок с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность для юридических лиц, за такое нарушение им будет грозить штраф от 1,5 до трех миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения.Как уточнила Яровая в пояснительной записке, анализ правоприменительной практики показывает, что зачастую общественно опасные деяния, связанные с пропагандой или оправданием нацизма, совершаются в интернете."Принятие законопроекта позволит сбалансировать уже существующие меры ответственности", — подчеркивается в документе.В пресс-службе Яровой отметили, что законопроекты поддержало правительство, Верховный суд, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Роскомнадзор.

https://ria.ru/20201021/natsizm-1580888160.html

https://ria.ru/20201007/pravitelstvo-1578634531.html

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, ирина яровая, ссср, общество