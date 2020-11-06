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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/produkty-1583299229.html
Врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты
Врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты
Пациентам с коронавирусом стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:17
2020-11-06T06:49
распространение нового коронавируса
филипп кузьменко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
роман козлов
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
еда
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пациентам с коронавирусом стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.Специалист обратил внимание на важность правильного водно-солевого баланса в организме при лечении заболевших COVID-19.Врач также отметил, что помимо обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе.Защищающие от коронавируса продуктыПротивостоять коронавирусной инфекции помогут продукты, которые содержат большое количество витаминов и минералов, рассказала в беседе с "РГ" диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.Витамином D богаты печень трески, яичный желток, рыба и сливочное масло. Эффективным в защите организма человека от коронавируса признан витамин E, содержащийся в орехах и подсолнечном масле.Врач напомнила о важности витамина C и посоветовала включить в рацион шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Полезна говяжья или куриная печень, а также сыр и орехи — в них содержится цинк, который вместе с селеном является важными компонентами для иммунного ответа. Селен содержится также в твороге.Кроме того, диетолог рекомендовала задуматься об использовании витаминных комплексов.Антибиотики и COVID-19Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов.Эксперт обратился к россиянам с призывом не покупать антибиотики без рецепта врача и не принимать их без назначения.В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Излечились более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за минувшие сутки составили 1,1 процента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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филипп кузьменко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, роман козлов, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), еда, общество

Врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты

06:17 06.11.2020 (обновлено: 06:49 06.11.2020)
 
CC0 / congerdesign / Соль
Соль - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пациентам с коронавирусом стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.
Специалист обратил внимание на важность правильного водно-солевого баланса в организме при лечении заболевших COVID-19.

"Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", — подчеркнул Кузьменко.

Врач также отметил, что помимо обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе.
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Защищающие от коронавируса продукты

Противостоять коронавирусной инфекции помогут продукты, которые содержат большое количество витаминов и минералов, рассказала в беседе с "РГ" диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Витамином D богаты печень трески, яичный желток, рыба и сливочное масло. Эффективным в защите организма человека от коронавируса признан витамин E, содержащийся в орехах и подсолнечном масле.
Врач напомнила о важности витамина C и посоветовала включить в рацион шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Полезна говяжья или куриная печень, а также сыр и орехи — в них содержится цинк, который вместе с селеном является важными компонентами для иммунного ответа. Селен содержится также в твороге.
Кроме того, диетолог рекомендовала задуматься об использовании витаминных комплексов.
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Антибиотики и COVID-19

Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов.
Эксперт обратился к россиянам с призывом не покупать антибиотики без рецепта врача и не принимать их без назначения.
В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Излечились более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за минувшие сутки составили 1,1 процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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