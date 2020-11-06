https://ria.ru/20201106/produkty-1583299229.html
Врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты
Врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты
Пациентам с коронавирусом стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:17
2020-11-06T06:17
2020-11-06T06:49
распространение нового коронавируса
филипп кузьменко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
роман козлов
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
еда
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пациентам с коронавирусом стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.Специалист обратил внимание на важность правильного водно-солевого баланса в организме при лечении заболевших COVID-19.Врач также отметил, что помимо обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе.Защищающие от коронавируса продуктыПротивостоять коронавирусной инфекции помогут продукты, которые содержат большое количество витаминов и минералов, рассказала в беседе с "РГ" диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.Витамином D богаты печень трески, яичный желток, рыба и сливочное масло. Эффективным в защите организма человека от коронавируса признан витамин E, содержащийся в орехах и подсолнечном масле.Врач напомнила о важности витамина C и посоветовала включить в рацион шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Полезна говяжья или куриная печень, а также сыр и орехи — в них содержится цинк, который вместе с селеном является важными компонентами для иммунного ответа. Селен содержится также в твороге.Кроме того, диетолог рекомендовала задуматься об использовании витаминных комплексов.Антибиотики и COVID-19Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов.Эксперт обратился к россиянам с призывом не покупать антибиотики без рецепта врача и не принимать их без назначения.В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Излечились более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за минувшие сутки составили 1,1 процента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/myasnikov-1583270770.html
https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп кузьменко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, роман козлов, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), еда, общество
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Пациентам с коронавирусом
стоит ограничить количество соленой еды
в рационе, а также меньше пить алкоголя, заявил в интервью радио Sputnik
врач-терапевт Филипп Кузьменко
.
Специалист обратил внимание на важность правильного водно-солевого баланса в организме при лечении заболевших COVID-19.
"Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", — подчеркнул Кузьменко.
Врач также отметил, что помимо обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе.
Защищающие от коронавируса продукты
Противостоять коронавирусной инфекции помогут продукты, которые содержат большое количество витаминов и минералов, рассказала в беседе с "РГ
" диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Витамином D богаты печень трески, яичный желток, рыба и сливочное масло. Эффективным в защите организма человека от коронавируса признан витамин E, содержащийся в орехах и подсолнечном масле.
Врач напомнила о важности витамина C и посоветовала включить в рацион шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Полезна говяжья или куриная печень, а также сыр и орехи — в них содержится цинк, который вместе с селеном является важными компонентами для иммунного ответа. Селен содержится также в твороге.
Кроме того, диетолог рекомендовала задуматься об использовании витаминных комплексов.
Антибиотики и COVID-19
Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов
.
Эксперт обратился к россиянам с призывом не покупать антибиотики без рецепта врача и не принимать их без назначения.
В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Излечились более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за минувшие сутки составили 1,1 процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.