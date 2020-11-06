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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201106/prodazhi-1583349746.html
В Шанхае пройдет специальная онлайн-акция продаж европейских товаров
В Шанхае пройдет специальная онлайн-акция продаж европейских товаров
В Шанхае, где в настоящее время проходит Китайская международная импортная выставка (China International Import Expo, CIIE), 6-7 ноября состоится онлайн-акция... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:57
2020-11-06T12:57
россия-китай: главное
андрей денисов
москва
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МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае, где в настоящее время проходит Китайская международная импортная выставка (China International Import Expo, CIIE), 6-7 ноября состоится онлайн-акция по продажам и продвижению товаров европейских брендов. Ее аудитория — 940 миллионов китайских пользователей интернета.Именитые телеведущие Медиакорпорации Китая совместно с самыми влиятельными блогерами, специалистами по косметике, интернет-знаменитостями в сфере электронной коммерции и инфлюэнсерами социальных сетей будут вести этот шопинг-марафон в мобильных приложениях и соцсетях. Они посвятят определенные отрезки времени продвижению товаров из Италии, России, Франции, Испании и Германии.Эти дни – самое подходящее время для продажи зарубежных товаров, потому что начало ноября – это сезон ежегодных скидок в Китае. Потребители действительно хотят потратить свои деньги, но намерены сделать это с толком. Поэтому покупка импортных качественных товаров кажется очень хорошим вариантом. Не стоит и сомневаться, что китайские Интернет-пользователи приобретут огромное количество зарубежных товаров.Прямая трансляция (стриминг) продаж товаров – это новая форма продаж, которая скромно и незаметно появилась, но быстро набрала в Китае огромную популярность. В нынешнем году многие оффлайновые ритейлеры пострадали от эпидемии COVID-19, в связи с этим быстро развилась эта новая модель продаж, состоящая в представлении, демонстрации качеств и продвижении продуктов через интернет-трансляцию.В качестве одного из самых влиятельных средств массовой информации Китая Медиакорпорация Китая стала первым в стране СМИ, которое начало вести благотворительные медиа-мероприятия, используя стриминг, чтобы помочь восстановлению экономики после эпидемии. Прямая трансляция продаж товаров из России и других пяти европейских стран – это новый способ продвинуть импортные товары на внутреннем рынке.Место проведения прямой трансляции продаж европейских товаров – Шанхайский финансовый центр Вайтань (The Bund Finance Center), который находится недалеко от реки Пуцзян. Из зоны прямой трансляции на 5-м этаже корпуса можно будет увидеть процветающие районы Вайтань и Луцзяцзуй.
https://ria.ru/20201105/rynok-1583245142.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
андрей денисов, москва

В Шанхае пройдет специальная онлайн-акция продаж европейских товаров

12:57 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНабережная Вайтань и район Пудун в Шанхае
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае, где в настоящее время проходит Китайская международная импортная выставка (China International Import Expo, CIIE), 6-7 ноября состоится онлайн-акция по продажам и продвижению товаров европейских брендов. Ее аудитория — 940 миллионов китайских пользователей интернета.
Именитые телеведущие Медиакорпорации Китая совместно с самыми влиятельными блогерами, специалистами по косметике, интернет-знаменитостями в сфере электронной коммерции и инфлюэнсерами социальных сетей будут вести этот шопинг-марафон в мобильных приложениях и соцсетях. Они посвятят определенные отрезки времени продвижению товаров из Италии, России, Франции, Испании и Германии.
Эти дни – самое подходящее время для продажи зарубежных товаров, потому что начало ноября – это сезон ежегодных скидок в Китае. Потребители действительно хотят потратить свои деньги, но намерены сделать это с толком. Поэтому покупка импортных качественных товаров кажется очень хорошим вариантом. Не стоит и сомневаться, что китайские Интернет-пользователи приобретут огромное количество зарубежных товаров.
Прямая трансляция (стриминг) продаж товаров – это новая форма продаж, которая скромно и незаметно появилась, но быстро набрала в Китае огромную популярность. В нынешнем году многие оффлайновые ритейлеры пострадали от эпидемии COVID-19, в связи с этим быстро развилась эта новая модель продаж, состоящая в представлении, демонстрации качеств и продвижении продуктов через интернет-трансляцию.
Третье международное импортное ЭКСПО в Китае - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 18:43Россия-Китай: Главное
Китай обещает расширить рынок
В качестве одного из самых влиятельных средств массовой информации Китая Медиакорпорация Китая стала первым в стране СМИ, которое начало вести благотворительные медиа-мероприятия, используя стриминг, чтобы помочь восстановлению экономики после эпидемии. Прямая трансляция продаж товаров из России и других пяти европейских стран – это новый способ продвинуть импортные товары на внутреннем рынке.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов проявил повышенный интерес к этой прямой трансляции промоакции. Он сообщил журналистам Медиакорпорации Китая, что полностью поддерживает эту прямую трансляцию и надеется, что аналогичные онлайн-форматы будут способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества Китая и России.
Место проведения прямой трансляции продаж европейских товаров – Шанхайский финансовый центр Вайтань (The Bund Finance Center), который находится недалеко от реки Пуцзян. Из зоны прямой трансляции на 5-м этаже корпуса можно будет увидеть процветающие районы Вайтань и Луцзяцзуй.
 
Россия-Китай: ГлавноеАндрей ДенисовМосква
 
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