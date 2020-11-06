https://ria.ru/20201106/printsessa-1583454555.html

Квартиру саудовской принцессы в Париже ограбили на полтора миллиона евро

Квартиру саудовской принцессы в Париже ограбили на полтора миллиона евро

Неизвестные ограбили квартиру саудовской принцессы в Париже, были украдены драгоценности, дорогие сумки и меховые манто на общую сумму 1,5 миллиона евро,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:20

2020-11-06T20:20

2020-11-06T20:20

cartier

саудовская аравия

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Неизвестные ограбили квартиру саудовской принцессы в Париже, были украдены драгоценности, дорогие сумки и меховые манто на общую сумму 1,5 миллиона евро, сообщает газета Parisien.Грабитель или грабители проникли в квартиру площадью 200 квадратных метров, расположенную в 16-м округе Парижа, и вынесли 20 сумок на сумму 50 тысяч евро, украшения, в том числе часы Cartier стоимостью 8 тысяч евро, меховые манто.Полиция не обнаружила следов взлома в квартире. Подозрение следователей падает на друга саудовской принцессы, с которым она знакома с августа. Также сообщается, что пропал дубликат ключей от квартиры."Друг несколько раз предлагал ей продать люксовые вещи на Ebay, но она отказывалась", - отметили в полиции.Об ограблении узнали в четверг утром. В момент кражи 47-летняя саудовская принцесса находилась на юге Франции. После того, как она вернулась в Париж и обнаружила ограбленную квартиру, она плохо себя почувствовала и была доставлена в больницу.

https://rsport.ria.ru/20201008/ronaldu-1578849604.html

саудовская аравия

франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

cartier , саудовская аравия, франция, париж, в мире