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Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста на акции "Бессмертный полк"
Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста на акции "Бессмертный полк"
Суд приговорил пермского студента Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", к девяти месяцам исправительных... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:55
2020-11-06T13:06
75 лет великой победы
акция "бессмертный полк"
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд приговорил пермского студента Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", к девяти месяцам исправительных работ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Кроме того, решено взыскать с осужденного процессуальные издержки за оплату услуг адвоката - более 12 тысяч рублей, а также изъять у него компьютерную технику, с которой было отправлено фото генерала Власова.Наличие хронических заболеваний у подсудимого судья посчитал смягчающим обстоятельством.Заседание по уголовному делу о реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк" в Пермском краевом суде началось 26 октября. Судом установлено, что 23-летний Шестаков в мае со своего компьютера оформил заявку на сайте акции "Бессмертный полк" "для демонстрации неограниченному кругу лиц фотографии изменника Родины генерала Андрея Власова". Молодой человек вину в содеянном не признал, заявив, что выложил фото Андрея Власова без цели реабилитации нацизма, хотел отдать должное военным заслугам Власова, отмечал, что не разделяет нацистских идей. По его мнению, генерал Власов действовал не против советского народа, а против Иосифа Сталина, уничтожить которого можно было только с помощью Гитлера.Доводы Шестакова суд посчитал несостоятельными, так как все заслуги генерала Власова были перечеркнуты последующим его переходом на сторону нацистской Германии.Шестаков является студентом географического факультета по направлению "Туризм" пермского госуниверситета."Нацистом себя не считаю, приговором расстроен, постараюсь быть аккуратнее, Власова буду считать героем, даже если мне назначат исправительные работы до конца моих дней", - пояснил Шестаков после суда. Он отметил, что обязательно обжалует приговор.
https://ria.ru/20201013/polk-1579546736.html
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акция "бессмертный полк", пермь, происшествия

Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста на акции "Бессмертный полк"

09:55 06.11.2020 (обновлено: 13:06 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд приговорил пермского студента Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", к девяти месяцам исправительных работ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Шестаков признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России"), он совершил действия, направленные на реабилитацию нацизма… Изображение транслировалось неограниченному кругу лиц. Ему назначено 9 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства", — зачитал приговор судья Олег Ахматов.
Кроме того, решено взыскать с осужденного процессуальные издержки за оплату услуг адвоката - более 12 тысяч рублей, а также изъять у него компьютерную технику, с которой было отправлено фото генерала Власова.
Наличие хронических заболеваний у подсудимого судья посчитал смягчающим обстоятельством.
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 11:5375 лет Великой Победы
Житель Читы пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Заседание по уголовному делу о реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк" в Пермском краевом суде началось 26 октября. Судом установлено, что 23-летний Шестаков в мае со своего компьютера оформил заявку на сайте акции "Бессмертный полк" "для демонстрации неограниченному кругу лиц фотографии изменника Родины генерала Андрея Власова". Молодой человек вину в содеянном не признал, заявив, что выложил фото Андрея Власова без цели реабилитации нацизма, хотел отдать должное военным заслугам Власова, отмечал, что не разделяет нацистских идей. По его мнению, генерал Власов действовал не против советского народа, а против Иосифа Сталина, уничтожить которого можно было только с помощью Гитлера.
Доводы Шестакова суд посчитал несостоятельными, так как все заслуги генерала Власова были перечеркнуты последующим его переходом на сторону нацистской Германии.
Шестаков является студентом географического факультета по направлению "Туризм" пермского госуниверситета.
"Нацистом себя не считаю, приговором расстроен, постараюсь быть аккуратнее, Власова буду считать героем, даже если мне назначат исправительные работы до конца моих дней", - пояснил Шестаков после суда. Он отметил, что обязательно обжалует приговор.
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 16.05.2020
16 мая, 15:52
СК показал видео допросов разместивших нацистов на "Бессмертном полку"
 
75 лет Великой ПобедыАкция "Бессмертный полк"ПермьПроисшествия
 
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