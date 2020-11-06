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https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html
Названа возможная причина смерти Жванецкого
Названа возможная причина смерти Жванецкого
Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич в комментарии для "360" назвал предполагаемую причину смерти сатирика. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:53
2020-11-06T18:20
россия
культура
умер михаил жванецкий
олег сташкевич
аркадий райкин
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михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич в комментарии для "360" назвал предполагаемую причину смерти сатирика.Он также заявил, что дата похорон артиста пока не известна.Ранее друг Жванецкого, журналист и телеведущий Владимир Познер заявил телеканалу "360", что артист в последнее время болел. О смерти Михаила Жванецкого стало известно днем в пятницу. Артисту было 86 лет. В начале октября Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие.Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота и работал в Одесском порту механиком по кранам.Во время учебы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые писал сам. В 1963 году Аркадий Райкин включил его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Позднее он пригласил сатирика на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему известность. Кроме того, он выступал самостоятельно. Помимо этого, Жванецкий написал более десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
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россия, умер михаил жванецкий, олег сташкевич, аркадий райкин, владимир познер, михаил жванецкий, одесса

Названа возможная причина смерти Жванецкого

16:53 06.11.2020 (обновлено: 18:20 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий
Писатель Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич в комментарии для "360" назвал предполагаемую причину смерти сатирика.
"Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет", — сообщил он.
Он также заявил, что дата похорон артиста пока не известна.
Ранее друг Жванецкого, журналист и телеведущий Владимир Познер заявил телеканалу "360", что артист в последнее время болел.
О смерти Михаила Жванецкого стало известно днем в пятницу. Артисту было 86 лет. В начале октября Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие.
Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота и работал в Одесском порту механиком по кранам.
Во время учебы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые писал сам. В 1963 году Аркадий Райкин включил его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Позднее он пригласил сатирика на должность заведующего литературной частью.
За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему известность. Кроме того, он выступал самостоятельно. Помимо этого, Жванецкий написал более десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:48Культура
Стало известно о состоянии здоровья Жванецкого в последние месяцы
 
КультураРоссияУмер Михаил ЖванецкийОлег СташкевичАркадий РайкинВладимир ПознерМихаил ЖванецкийОдесса
 
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