https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html

Названа возможная причина смерти Жванецкого

Названа возможная причина смерти Жванецкого

Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич в комментарии для "360" назвал предполагаемую причину смерти сатирика. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:53

2020-11-06T16:53

2020-11-06T18:20

россия

культура

умер михаил жванецкий

олег сташкевич

аркадий райкин

владимир познер

михаил жванецкий

одесса

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич в комментарии для "360" назвал предполагаемую причину смерти сатирика.Он также заявил, что дата похорон артиста пока не известна.Ранее друг Жванецкого, журналист и телеведущий Владимир Познер заявил телеканалу "360", что артист в последнее время болел. О смерти Михаила Жванецкого стало известно днем в пятницу. Артисту было 86 лет. В начале октября Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие.Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота и работал в Одесском порту механиком по кранам.Во время учебы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые писал сам. В 1963 году Аркадий Райкин включил его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Позднее он пригласил сатирика на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему известность. Кроме того, он выступал самостоятельно. Помимо этого, Жванецкий написал более десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, умер михаил жванецкий, олег сташкевич, аркадий райкин, владимир познер, михаил жванецкий, одесса