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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/preparat-1583418382.html
Минздрав разрешил гражданский оборот препарата от COVID-19 "Авифавир"
Минздрав разрешил гражданский оборот препарата от COVID-19 "Авифавир"
Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата против коронавируса "Авифавир" производства компании "Кромис". РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:36
2020-11-06T18:34
распространение нового коронавируса
промомед
андрей иващенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
р-фарм
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата против коронавируса "Авифавир" производства компании "Кромис".В государственный реестр лекарственных средств внесли пометку о бессрочном гражданском обороте этого препарата.Держатель регистрационного удостоверения "Кромис" — совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний "Химрар".Изначально регистрация на "Авифавир" заканчивалась 1 января 2021 года.В РФПИ сообщили, что сейчас, после получения разрешения на амбулаторное применение "Авифавира", его будут предоставлять пациентам бесплатно в рамках ОМС."Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса с активным действующим веществом фавипиравир. Третьего июня его включили в методические рекомендации по новой коронавирусной инфекции.Председатель совета директоров компании "Химрар" Андрей Иващенко заявлял, что продажи препарата могут начаться в ноябре."Авифавир" стал третьим препаратом на основе фавипиравира, одобренным в России для амбулаторного применения. В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное использование "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед". Ранее их применяли исключительно для лечения в стационарах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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промомед, андрей иващенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, общество

Минздрав разрешил гражданский оборот препарата от COVID-19 "Авифавир"

17:36 06.11.2020 (обновлено: 18:34 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата против коронавируса "Авифавир" производства компании "Кромис".
В государственный реестр лекарственных средств внесли пометку о бессрочном гражданском обороте этого препарата.
Держатель регистрационного удостоверения "Кромис" — совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний "Химрар".
Изначально регистрация на "Авифавир" заканчивалась 1 января 2021 года.
В РФПИ сообщили, что сейчас, после получения разрешения на амбулаторное применение "Авифавира", его будут предоставлять пациентам бесплатно в рамках ОМС.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса с активным действующим веществом фавипиравир. Третьего июня его включили в методические рекомендации по новой коронавирусной инфекции.
Председатель совета директоров компании "Химрар" Андрей Иващенко заявлял, что продажи препарата могут начаться в ноябре.
"Авифавир" стал третьим препаратом на основе фавипиравира, одобренным в России для амбулаторного применения. В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное использование "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед". Ранее их применяли исключительно для лечения в стационарах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение нового коронавирусаПромомедАндрей ИващенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоР-фармОбщество
 
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