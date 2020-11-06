https://ria.ru/20201106/preparat-1583418382.html
Минздрав разрешил гражданский оборот препарата от COVID-19 "Авифавир"
Минздрав разрешил гражданский оборот препарата от COVID-19 "Авифавир"
Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата против коронавируса "Авифавир" производства компании "Кромис". РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:36
2020-11-06T17:36
2020-11-06T18:34
распространение нового коронавируса
промомед
андрей иващенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
р-фарм
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата против коронавируса "Авифавир" производства компании "Кромис".В государственный реестр лекарственных средств внесли пометку о бессрочном гражданском обороте этого препарата.Держатель регистрационного удостоверения "Кромис" — совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний "Химрар".Изначально регистрация на "Авифавир" заканчивалась 1 января 2021 года.В РФПИ сообщили, что сейчас, после получения разрешения на амбулаторное применение "Авифавира", его будут предоставлять пациентам бесплатно в рамках ОМС."Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса с активным действующим веществом фавипиравир. Третьего июня его включили в методические рекомендации по новой коронавирусной инфекции.Председатель совета директоров компании "Химрар" Андрей Иващенко заявлял, что продажи препарата могут начаться в ноябре."Авифавир" стал третьим препаратом на основе фавипиравира, одобренным в России для амбулаторного применения. В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное использование "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед". Ранее их применяли исключительно для лечения в стационарах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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