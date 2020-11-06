https://ria.ru/20201106/preparat-1583418382.html

Минздрав разрешил гражданский оборот препарата от COVID-19 "Авифавир"

Минздрав разрешил гражданский оборот препарата от COVID-19 "Авифавир"

Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата против коронавируса "Авифавир" производства компании "Кромис". РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:36

2020-11-06T17:36

2020-11-06T18:34

распространение нового коронавируса

промомед

андрей иващенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

р-фарм

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата против коронавируса "Авифавир" производства компании "Кромис".В государственный реестр лекарственных средств внесли пометку о бессрочном гражданском обороте этого препарата.Держатель регистрационного удостоверения "Кромис" — совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний "Химрар".Изначально регистрация на "Авифавир" заканчивалась 1 января 2021 года.В РФПИ сообщили, что сейчас, после получения разрешения на амбулаторное применение "Авифавира", его будут предоставлять пациентам бесплатно в рамках ОМС."Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса с активным действующим веществом фавипиравир. Третьего июня его включили в методические рекомендации по новой коронавирусной инфекции.Председатель совета директоров компании "Химрар" Андрей Иващенко заявлял, что продажи препарата могут начаться в ноябре."Авифавир" стал третьим препаратом на основе фавипиравира, одобренным в России для амбулаторного применения. В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное использование "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед". Ранее их применяли исключительно для лечения в стационарах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, андрей иващенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, общество