https://ria.ru/20201106/premiya-1583390361.html

Нетребко, Захарова и Питер Брук стали лауреатами премии Станиславского

Нетребко, Захарова и Питер Брук стали лауреатами премии Станиславского

Известная оперная певица Анна Нетребко, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и знаменитый британский режиссер Питер Брук стали лауреатами престижной РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:56

2020-11-06T15:56

2020-11-06T15:56

культура

театр

опера

новости культуры

питер брук

большой театр

анна нетребко

светлана захарова

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Известная оперная певица Анна Нетребко, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и знаменитый британский режиссер Питер Брук стали лауреатами престижной международной премии Станиславского в номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра", сообщил на пресс-конференции председатель жюри Видас Силюнас.Он отметил, что жюри оценило Нетребко не только как певицу, но и как драматическую артистку."Очень для меня лестно услышать такие прекрасные комплименты в свой адрес, потому что хорошо петь – это хорошо, а если ты еще и играешь… Это то, что, в принципе, я всегда стараюсь совместить в своем выступлении. Я рада, что вы это отмечаете, спасибо", - сказала Нетребко, которая присутствовала на пресс-конференции по видеосвязи.Заслуженная артистка РФ Виктория Исакова, народный артист РФ Евгений Редько, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова и актер Дмитрий Лысенков стали лауреатами премии в номинация "За творческие достижения в актерском искусстве", добавил Силюнас.В номинации "Театральная педагогика" лауреатом стал актер и педагог Александр Коршунов. Лауреатами номинации "Театроведение, театральная критика, исследователь театра" стали доктор искусствоведения Владимир Колязин и заслуженный работник культуры Марфа Бубнова. Приз в номинации "Служение театру" получит заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова."Особенно важно, что искусство живет, развивается, что у него есть свои безусловные достижения. Исходя из этого, мы приняли решение отметить разные аспекты театральной деятельности и вклад людей, которые этой деятельности всячески способствуют", - подчеркнул Силюнас.Торжественная церемония вручения премии пройдет 30 ноября, сообщила вице-президент Фонда Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.В 2020 году в жюри вошли народные артисты России Алексей Бородин, Людмила Максакова, Владимир Машков, Валерий Баринов, режиссеры Евгений Писарев, Марина Брусникина, Сергей Женовач, Юрий Бутусов, генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич, вице-президент Фонда Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

https://ria.ru/20201103/antologiya-1582879968.html

https://ria.ru/20201014/zolotaya-maska-1579729477.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, опера, новости культуры, питер брук, большой театр, анна нетребко, светлана захарова