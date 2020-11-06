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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/prazdniki-1583458910.html
Глава Роспотребнадзора рекомендовала провести новогодние праздники дома
Глава Роспотребнадзора рекомендовала провести новогодние праздники дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:52
2020-11-06T21:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса.Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19 из-за несоблюдения правил профилактики, чаще всего инфицируются в транспорте.По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583397282.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Глава Роспотребнадзора рекомендовала провести новогодние праздники дома

20:52 06.11.2020 (обновлено: 21:25 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса.
Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".
Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.
Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.
По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19 из-за несоблюдения правил профилактики, чаще всего инфицируются в транспорте.
По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.
Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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