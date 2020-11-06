https://ria.ru/20201106/prazdniki-1583458910.html
Глава Роспотребнадзора рекомендовала провести новогодние праздники дома
Глава Роспотребнадзора рекомендовала провести новогодние праздники дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:52
2020-11-06T20:52
2020-11-06T21:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса.Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19 из-за несоблюдения правил профилактики, чаще всего инфицируются в транспорте.По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583397282.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
в эфире канала "Россия 1"
рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса.
Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".
Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.
Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.
Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.
По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19 из-за несоблюдения правил профилактики, чаще всего инфицируются в транспорте.
По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.
Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.