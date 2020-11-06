https://ria.ru/20201106/prazdniki-1583458910.html

Глава Роспотребнадзора рекомендовала провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора рекомендовала провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:52

2020-11-06T20:52

2020-11-06T21:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса.Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19 из-за несоблюдения правил профилактики, чаще всего инфицируются в транспорте.По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583397282.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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