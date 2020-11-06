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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/pozner-1583289370.html
Познер оценил возможность раскола США на два государства
Познер оценил возможность раскола США на два государства
Журналист и телеведущий Владимир Познер сравнил ситуацию с выборами в США с Гражданской войной в XIX веке и оценил возможность распада страны на два... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:40
2020-11-06T04:54
выборы президента сша — 2020
гражданская война в сша (1861-1865)
дональд трамп
владимир познер
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер сравнил ситуацию с выборами в США с Гражданской войной в XIX веке и оценил возможность распада страны на два государства.Телеведущий выразил мнение, что американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал действующий президент США Дональд Трамп. После этого в углублении общественной напряженности сыграли свою роль пандемия коронавируса и беспорядки на расовой почве, прокатившиеся по американским городам.Журналист также отметил, что разделение государства запрещено в американской конституции после событий XIX века.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
https://ria.ru/20201105/ssha-1583097452.html
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гражданская война в сша (1861-1865), дональд трамп, владимир познер, сша, в мире

Познер оценил возможность раскола США на два государства

01:40 06.11.2020 (обновлено: 04:54 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер сравнил ситуацию с выборами в США с Гражданской войной в XIX веке и оценил возможность распада страны на два государства.
Телеведущий выразил мнение, что американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал действующий президент США Дональд Трамп. После этого в углублении общественной напряженности сыграли свою роль пандемия коронавируса и беспорядки на расовой почве, прокатившиеся по американским городам.

"Может быть впервые более чем за 160 лет мы такое видим. Когда была гражданская война в США с 1861 по 1865 год, несколько штатов вышли из состава Соединенных Штатов Америки и образовали так называемые Конфедеративные Штаты Америки, то есть другое государство. И когда пошла война между двумя государствами, которые когда-то были Соединенными Штатами, а стали разъединенными штатами, это был глубочайший раскол общества. И с тех пор такого раскола не было. Даже похожего ничего не было. А то, что происходит сейчас, похоже. Хотя они, конечно, не расколются на два государства", — приводятся слова Познера на его личном сайте.

Журналист также отметил, что разделение государства запрещено в американской конституции после событий XIX века.
В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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