Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/pozhar-1583304167.html
В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
Жертвами пожара в Смоленской области стали семь человек, сообщается на сайте областного главка Следственного комитета. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:07
2020-11-06T08:39
смоленская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами пожара в Смоленской области стали семь человек, сообщается на сайте областного главка Следственного комитета.Пожар произошел около 0:30 в городе Ельня, в частном доме на Большой Калужской улице. Первоначально сообщалось о четырех погибших.Двадцатисемилетнего хозяина дома с ожогами спины доставили в местную больницу.Самому старшему из детей было 11 лет, добавили в СК. Семья на учете в органах профилактики не состояла.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают причины возгорания.
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_6e13ade95304871df0417cf9e197639b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смоленская область, происшествия

В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме

08:07 06.11.2020 (обновлено: 08:39 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами пожара в Смоленской области стали семь человек, сообщается на сайте областного главка Следственного комитета.
Пожар произошел около 0:30 в городе Ельня, в частном доме на Большой Калужской улице. Первоначально сообщалось о четырех погибших.

"После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых", — говорится в сообщении.

Двадцатисемилетнего хозяина дома с ожогами спины доставили в местную больницу.
Самому старшему из детей было 11 лет, добавили в СК. Семья на учете в органах профилактики не состояла.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают причины возгорания.
 
Смоленская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов
08:53В ДНР заявили об обстреле силовиками поселка вблизи Донецка
08:48В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
08:45В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
08:30Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
08:17В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
08:12Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
08:12Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
08:11В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
08:07В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
08:00Концерн "Калашников" получил нового владельца
07:41Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов
07:33СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
07:20Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась
07:17В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
07:14В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе
07:11Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
06:26В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
06:22В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
06:19Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
Лента новостейМолния