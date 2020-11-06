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В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
Жертвами пожара в Смоленской области стали семь человек, сообщается на сайте областного главка Следственного комитета. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:07
2020-11-06T08:07
2020-11-06T08:39
смоленская область
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами пожара в Смоленской области стали семь человек, сообщается на сайте областного главка Следственного комитета.Пожар произошел около 0:30 в городе Ельня, в частном доме на Большой Калужской улице. Первоначально сообщалось о четырех погибших.Двадцатисемилетнего хозяина дома с ожогами спины доставили в местную больницу.Самому старшему из детей было 11 лет, добавили в СК. Семья на учете в органах профилактики не состояла.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают причины возгорания.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, происшествия