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В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме

В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме

Жертвами пожара в Смоленской области стали семь человек, сообщается на сайте областного главка Следственного комитета. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:07

2020-11-06T08:07

2020-11-06T08:39

смоленская область

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами пожара в Смоленской области стали семь человек, сообщается на сайте областного главка Следственного комитета.Пожар произошел около 0:30 в городе Ельня, в частном доме на Большой Калужской улице. Первоначально сообщалось о четырех погибших.Двадцатисемилетнего хозяина дома с ожогами спины доставили в местную больницу.Самому старшему из детей было 11 лет, добавили в СК. Семья на учете в органах профилактики не состояла.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают причины возгорания.

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия