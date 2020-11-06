https://ria.ru/20201106/posol-1583403978.html

Путин сменил посла в Боснии и Герцеговине

Путин сменил посла в Боснии и Герцеговине

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Калабухова послом в Боснии и Герцеговине вместо Петра Иванцова, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:43

2020-11-06T16:43

2020-11-06T16:43

россия

владимир путин

босния и герцеговина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_0:336:3043:2048_1400x0_80_0_0_756c837ca30d905d6322fbe84dc98725.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Калабухова послом в Боснии и Герцеговине вместо Петра Иванцова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Калабухова Игоря Андреевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине", - говорится в указе.Иванцов освобождается от должности посла соответствующим указом.

https://ria.ru/20201028/posol-1581934582.html

россия

босния и герцеговина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, босния и герцеговина, в мире