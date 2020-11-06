https://ria.ru/20201106/posol-1583403978.html
Путин сменил посла в Боснии и Герцеговине
Путин сменил посла в Боснии и Герцеговине
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Калабухова послом в Боснии и Герцеговине вместо Петра Иванцова, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:43
2020-11-06T16:43
2020-11-06T16:43
россия
владимир путин
босния и герцеговина
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Калабухова послом в Боснии и Герцеговине вместо Петра Иванцова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Калабухова Игоря Андреевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине", - говорится в указе.Иванцов освобождается от должности посла соответствующим указом.
https://ria.ru/20201028/posol-1581934582.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, босния и герцеговина, в мире