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https://ria.ru/20201106/posobiya-1583324742.html
Россиянам перечислили 202 млрд рублей на пособия на детей от 3 до 7 лет
Россиянам перечислили 202 млрд рублей на пособия на детей от 3 до 7 лет
На выплату пособий на детей в возрасте от трех до семи лет направлено 202 миллиарда рублей, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:52
2020-11-06T13:23
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На выплату пособий на детей в возрасте от трех до семи лет направлено 202 миллиарда рублей, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."В настоящее время пособие назначено более чем на 4,2 миллиона детей. На эти цели перечислено 202 миллиарда рублей. Для оформления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление. Дополнительные сведения органов соцзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия", — сказала Баталина на XI всероссийском форуме "Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства" в МИА "Россия сегодня".Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты назначаются семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка — это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.
https://ria.ru/20201101/zakon-1582503536.html
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россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Россиянам перечислили 202 млрд рублей на пособия на детей от 3 до 7 лет

10:52 06.11.2020 (обновлено: 13:23 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРодители с детьми на улице в Москве
Родители с детьми на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На выплату пособий на детей в возрасте от трех до семи лет направлено 202 миллиарда рублей, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"В настоящее время пособие назначено более чем на 4,2 миллиона детей. На эти цели перечислено 202 миллиарда рублей. Для оформления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление. Дополнительные сведения органов соцзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия", — сказала Баталина на XI всероссийском форуме "Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства" в МИА "Россия сегодня".
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Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты назначаются семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка — это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.
 
РоссияОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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