https://ria.ru/20201106/posobiya-1583324742.html

Россиянам перечислили 202 млрд рублей на пособия на детей от 3 до 7 лет

Россиянам перечислили 202 млрд рублей на пособия на детей от 3 до 7 лет

На выплату пособий на детей в возрасте от трех до семи лет направлено 202 миллиарда рублей, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:52

2020-11-06T10:52

2020-11-06T13:23

россия

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На выплату пособий на детей в возрасте от трех до семи лет направлено 202 миллиарда рублей, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."В настоящее время пособие назначено более чем на 4,2 миллиона детей. На эти цели перечислено 202 миллиарда рублей. Для оформления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление. Дополнительные сведения органов соцзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия", — сказала Баталина на XI всероссийском форуме "Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства" в МИА "Россия сегодня".Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты назначаются семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка — это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.

https://ria.ru/20201101/zakon-1582503536.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество