https://ria.ru/20201106/popova-1583459993.html
Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом
Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом
В большинстве случаев люди заражаются коронавирусной инфекцией в транспорте, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:03
2020-11-06T21:03
2020-11-06T22:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581258312_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_de835c36f2316e68fdaa688dc0e59ac7.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В большинстве случаев люди заражаются коронавирусной инфекцией в транспорте, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее глава Михдрава Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в России в стационарах находятся 250 тысяч пациентов с COVID-19. Он призвал заразившихся в легкой форме не пить антибиотики при легком течении болезни. Мурашко подчеркнул, что самостоятельный прием подобных препаратов опасен.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581258312_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_7cc7d4351971b9950f6a39c43a4cec25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)