https://ria.ru/20201106/popova-1583459993.html

Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом

Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом

В большинстве случаев люди заражаются коронавирусной инфекцией в транспорте, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:03

2020-11-06T21:03

2020-11-06T22:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В большинстве случаев люди заражаются коронавирусной инфекцией в транспорте, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее глава Михдрава Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в России в стационарах находятся 250 тысяч пациентов с COVID-19. Он призвал заразившихся в легкой форме не пить антибиотики при легком течении болезни. Мурашко подчеркнул, что самостоятельный прием подобных препаратов опасен.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)