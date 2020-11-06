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НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
НАСА и астронавт Кэтлин Рубинс поблагодарили российского космонавта Сергея Рыжикова за помощь в ремонте американской системы удаления углекислого газа CDRA на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:05
2020-11-06T01:05
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. НАСА и астронавт Кэтлин Рубинс поблагодарили российского космонавта Сергея Рыжикова за помощь в ремонте американской системы удаления углекислого газа CDRA на борту Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.В четверг Рубинс занималась ремонтом CDRA в модуле Destiny - одной из двух таких систем удаления углекислого газа в американском сегменте станции. В ходе работы она не смогла расстыковать один из разъемов, и Рыжиков пришел ей на помощь.Рубинс также поблагодарила россиянина за помощь. "Я очень-очень ценю помощь Сергея сегодня", - сказала она.Помимо Рыжикова и Рубинс, на МКС сейчас летает россиянин Сергей Кудь-Сверчков.
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сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, москва

НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС

01:05 06.11.2020
 
© NASAУраган "Женевьева" у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС
Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© NASA
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. НАСА и астронавт Кэтлин Рубинс поблагодарили российского космонавта Сергея Рыжикова за помощь в ремонте американской системы удаления углекислого газа CDRA на борту Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
В четверг Рубинс занималась ремонтом CDRA в модуле Destiny - одной из двух таких систем удаления углекислого газа в американском сегменте станции. В ходе работы она не смогла расстыковать один из разъемов, и Рыжиков пришел ей на помощь.
"Кейт (Рубинс), мы хотим сказать тебе спасибо за усилия сегодня. Это был длинный и тяжелый день... Также передаю нашу благодарность Сергею (Рыжикову) за помощь с разъемом", - сказал специалист хьюстонского центра управления полетом.
Рубинс также поблагодарила россиянина за помощь. "Я очень-очень ценю помощь Сергея сегодня", - сказала она.
Помимо Рыжикова и Рубинс, на МКС сейчас летает россиянин Сергей Кудь-Сверчков.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковРоссияКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАМосква
 
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