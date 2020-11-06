https://ria.ru/20201106/pomosch-1583288655.html
НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
НАСА и астронавт Кэтлин Рубинс поблагодарили российского космонавта Сергея Рыжикова за помощь в ремонте американской системы удаления углекислого газа CDRA на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:05
2020-11-06T01:05
2020-11-06T01:05
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
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сергей рыжиков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. НАСА и астронавт Кэтлин Рубинс поблагодарили российского космонавта Сергея Рыжикова за помощь в ремонте американской системы удаления углекислого газа CDRA на борту Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.В четверг Рубинс занималась ремонтом CDRA в модуле Destiny - одной из двух таких систем удаления углекислого газа в американском сегменте станции. В ходе работы она не смогла расстыковать один из разъемов, и Рыжиков пришел ей на помощь.Рубинс также поблагодарила россиянина за помощь. "Я очень-очень ценю помощь Сергея сегодня", - сказала она.Помимо Рыжикова и Рубинс, на МКС сейчас летает россиянин Сергей Кудь-Сверчков.
https://ria.ru/20201102/mks-1582705333.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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