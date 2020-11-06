https://ria.ru/20201106/polsha-1583386825.html

В Польше запретили Марш независимости из-за коронавируса

В Польше запретили Марш независимости из-за коронавируса

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что из-за эпидемии коронавируса традиционный Марш независимости 11 ноября в польской столице не разрешен. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:35

2020-11-06T15:35

2020-11-06T15:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

матеуш моравецкий

рафал тшасковски

польша

варшава

в мире

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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что из-за эпидемии коронавируса традиционный Марш независимости 11 ноября в польской столице не разрешен.Ранее телеканал TVP сообщил, что в марше планировали участвовать противники закона об абортах.Политик подчеркнул, что "событие анонсируется, поэтому город может принять ответные шаги". По словам мэра, негативная эпидемиологическая ситуация является основанием для запрета собраний, и "суды поддерживали до сих пор эти запреты".В Польше 11 ноября отмечается государственный праздник, он приурочен к обретению независимости в 1918 году. В этот день в Варшаве и других городах проходят так называемые Марши независимости, в них традиционно участвуют местные националистические объединения.Демонстрации в Польше в связи с ограничением права на аборт продолжатся, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила ранее в эфире Radio ZET представитель консультативного совета протестного движения Надя Олещук. По ее словам, международные исследования показывают, что демонстрации мало влияют на эпидемию, кроме того, у протестующих есть маски.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал митингующих "оставаться дома" из-за стремительного роста числа новых пациентов с COVID-19. На пресс-конференции в четверг он не исключил, что в стране может быть введен через 7-14 дней общенациональный карантин.Число заразившихся новым коронавирусом в Польше за 24 часа увеличилось на 27 086 человек, заявили в пятницу в министерстве здравоохранения. За сутки зафиксировано 445 летальных исходов: 58 случаев смерти связаны непосредственно с болезнью, вызываемой коронавирусом нового типа, еще 387 - с сопутствующими заболеваниями. С начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились 493 765 человек, умерли 7 287, выздоровели 188 675.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, матеуш моравецкий, рафал тшасковски, польша, варшава, в мире