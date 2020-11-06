https://ria.ru/20201106/politsiya-1583373638.html
В центре Москвы полиция ликвидировала бордель
В центре Москвы полиция ликвидировала бордель
Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:34
2020-11-06T14:34
2020-11-06T14:42
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.В доме на Садовнической улице полиция проверяла информацию о том, что под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", подозреваемая под подпиской о невыезде."Также сотрудники полиции задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией", - отмечается в сообщении.Занятие проституцией карается штрафом до 2 тысяч рублей, ее организация - лишением свободы на срок до пяти лет по наименее тяжелой статье.
https://ria.ru/20201106/kazino-1583312889.html
https://ria.ru/20201022/pochta-1580937445.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы
, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД
.
В доме на Садовнической улице полиция проверяла информацию о том, что под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера.
"Сотрудники уголовного розыска по указанному адресу задержали подозреваемую – 27-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что задержанная женщина выполняла функции организатора. Она принимала на работу девушек для оказания интимных услуг и выплачивала им заработную плату, принимала денежные средства от клиентов, а также следила за порядком и дисциплиной, вела учет посещения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", подозреваемая под подпиской о невыезде.
"Также сотрудники полиции задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией", - отмечается в сообщении.
Занятие проституцией карается штрафом до 2 тысяч рублей, ее организация - лишением свободы на срок до пяти лет по наименее тяжелой статье.