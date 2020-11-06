https://ria.ru/20201106/politsiya-1583373638.html

В центре Москвы полиция ликвидировала бордель

В центре Москвы полиция ликвидировала бордель

Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:34

2020-11-06T14:34

2020-11-06T14:42

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.В доме на Садовнической улице полиция проверяла информацию о том, что под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", подозреваемая под подпиской о невыезде."Также сотрудники полиции задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией", - отмечается в сообщении.Занятие проституцией карается штрафом до 2 тысяч рублей, ее организация - лишением свободы на срок до пяти лет по наименее тяжелой статье.

https://ria.ru/20201106/kazino-1583312889.html

https://ria.ru/20201022/pochta-1580937445.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия