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В центре Москвы полиция ликвидировала бордель
В центре Москвы полиция ликвидировала бордель
Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 06.11.2020
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гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.В доме на Садовнической улице полиция проверяла информацию о том, что под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", подозреваемая под подпиской о невыезде."Также сотрудники полиции задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией", - отмечается в сообщении.Занятие проституцией карается штрафом до 2 тысяч рублей, ее организация - лишением свободы на срок до пяти лет по наименее тяжелой статье.
https://ria.ru/20201106/kazino-1583312889.html
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гумвд, москва, происшествия

В центре Москвы полиция ликвидировала бордель

14:34 06.11.2020 (обновлено: 14:42 06.11.2020)
 
© ГУ МВД России по МосквеБордель в доме на Садовнической улице, Москва
Бордель в доме на Садовнической улице, Москва - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© ГУ МВД России по Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
В доме на Садовнической улице полиция проверяла информацию о том, что под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
09:37
В Ленинградской области ликвидировали подпольное казино
"Сотрудники уголовного розыска по указанному адресу задержали подозреваемую – 27-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что задержанная женщина выполняла функции организатора. Она принимала на работу девушек для оказания интимных услуг и выплачивала им заработную плату, принимала денежные средства от клиентов, а также следила за порядком и дисциплиной, вела учет посещения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", подозреваемая под подпиской о невыезде.
Человек играет в онлайн-казино - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Сотрудница почты на Ямале похитила 870 тысяч рублей на онлайн-казино
"Также сотрудники полиции задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией", - отмечается в сообщении.
Занятие проституцией карается штрафом до 2 тысяч рублей, ее организация - лишением свободы на срок до пяти лет по наименее тяжелой статье.
 
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