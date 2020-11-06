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В Прибайкалье приостановили поиски пропавшего в июле Ан-2
В Прибайкалье приостановили поиски пропавшего в июле Ан-2
Поиски самолета Ан-2, пропавшего в Прибайкалье в июле, приостановлены сотрудниками МЧС России, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:43
2020-11-06T13:43
игорь кобзев
ан-2
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черемховский район
иркутская область
окинский район
происшествия
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ИРКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Поиски самолета Ан-2, пропавшего в Прибайкалье в июле, приостановлены сотрудниками МЧС России, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Ранее сообщалось, что в июле 2020 года пропал самолет Ан-2, на борту которого было 6 человек. Его поиски летом вели в Республике Бурятия и Иркутской области. С помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров, еще 1,7 тысячи квадратных километров - беспилотными летательными аппаратами. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах республики Бурятия и в Черемховском районе Иркутской области обследована территория площадью 685 квадратных километров.В октябре с просьбой о возобновлении поисков самолета в Федеральное агентство воздушного транспорта обратился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В состав поисковой группы вошли сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области, министерства обороны РФ, областной пожарно-спасательной службы. На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолета было установлено наиболее вероятное его место нахождения. Биллинговые координаты, которые являлись основанием для возобновления поисков, результатов не дали."Поиски нашим ведомством приостановлены до установления новых обстоятельств", - говорится в сообщении.Отмечается, что окончательное решение должно быть принято Росавиацией.Сотрудники МЧС РФ в соответствии с ранее определенным планом проверили участки местности, провели аэрофотосъемку и видеосъемку. Материалы в настоящее время находятся в обработке.
https://ria.ru/20200723/1574758365.html
https://ria.ru/20200715/1574403528.html
черемховский район
иркутская область
окинский район
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игорь кобзев, ан-2, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черемховский район, иркутская область, окинский район, происшествия

В Прибайкалье приостановили поиски пропавшего в июле Ан-2

13:43 06.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Поиски самолета Ан-2, пропавшего в Прибайкалье в июле, приостановлены сотрудниками МЧС России, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в июле 2020 года пропал самолет Ан-2, на борту которого было 6 человек. Его поиски летом вели в Республике Бурятия и Иркутской области. С помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров, еще 1,7 тысячи квадратных километров - беспилотными летательными аппаратами. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах республики Бурятия и в Черемховском районе Иркутской области обследована территория площадью 685 квадратных километров.
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В октябре с просьбой о возобновлении поисков самолета в Федеральное агентство воздушного транспорта обратился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В состав поисковой группы вошли сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области, министерства обороны РФ, областной пожарно-спасательной службы. На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолета было установлено наиболее вероятное его место нахождения. Биллинговые координаты, которые являлись основанием для возобновления поисков, результатов не дали.
"Поиски нашим ведомством приостановлены до установления новых обстоятельств", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что окончательное решение должно быть принято Росавиацией.
Сотрудники МЧС РФ в соответствии с ранее определенным планом проверили участки местности, провели аэрофотосъемку и видеосъемку. Материалы в настоящее время находятся в обработке.
 
Игорь КобзевАн-2Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Черемховский районИркутская областьОкинский районПроисшествия
 
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