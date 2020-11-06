https://ria.ru/20201106/poisk-1583362925.html

В Прибайкалье приостановили поиски пропавшего в июле Ан-2

В Прибайкалье приостановили поиски пропавшего в июле Ан-2

Поиски самолета Ан-2, пропавшего в Прибайкалье в июле, приостановлены сотрудниками МЧС России, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:43

2020-11-06T13:43

2020-11-06T13:43

игорь кобзев

ан-2

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

черемховский район

иркутская область

окинский район

происшествия

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ИРКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Поиски самолета Ан-2, пропавшего в Прибайкалье в июле, приостановлены сотрудниками МЧС России, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Ранее сообщалось, что в июле 2020 года пропал самолет Ан-2, на борту которого было 6 человек. Его поиски летом вели в Республике Бурятия и Иркутской области. С помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров, еще 1,7 тысячи квадратных километров - беспилотными летательными аппаратами. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах республики Бурятия и в Черемховском районе Иркутской области обследована территория площадью 685 квадратных километров.В октябре с просьбой о возобновлении поисков самолета в Федеральное агентство воздушного транспорта обратился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В состав поисковой группы вошли сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области, министерства обороны РФ, областной пожарно-спасательной службы. На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолета было установлено наиболее вероятное его место нахождения. Биллинговые координаты, которые являлись основанием для возобновления поисков, результатов не дали."Поиски нашим ведомством приостановлены до установления новых обстоятельств", - говорится в сообщении.Отмечается, что окончательное решение должно быть принято Росавиацией.Сотрудники МЧС РФ в соответствии с ранее определенным планом проверили участки местности, провели аэрофотосъемку и видеосъемку. Материалы в настоящее время находятся в обработке.

https://ria.ru/20200723/1574758365.html

https://ria.ru/20200715/1574403528.html

черемховский район

иркутская область

окинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, ан-2, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черемховский район, иркутская область, окинский район, происшествия