https://ria.ru/20201106/poezd-1583326546.html
В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов
В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов
Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Испании из-за сильных дождей, пять человек получили легкие ранения, сообщает радиостанция Cadena Ser. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:59
2020-11-06T10:59
2020-11-06T14:15
малага
мадрид (город)
испания
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Испании из-за сильных дождей, пять человек получили легкие ранения, сообщает радиостанция Cadena Ser.Инцидент произошел в четверг вечером в муниципалитете Теба в провинции Малага (автономное сообщество Андалусия). Поезд следовал по маршруту Альхесирас - Мадрид. В общей сложности в поезде находились 48 пассажиров.На место происшествия были направлены пожарные команды и несколько патрулей Гражданской гвардии, которая позднее сообщила, что автомобили не могут доехать до состава из-за того, что ливни размыли дорогу. Для определения точного места крушения был задействован полицейский вертолет.Как сообщается, всех пассажиров поезда эвакуировали и доставили на станцию в муниципалитете Антекера, чтобы они могли продолжить свой путь. По данным радиостанции, пострадавших пришлось переносить до автомобилей скорой помощи, таким же образом эвакуировали людей с ограниченными возможностями.
https://ria.ru/20201106/poezd-1583313229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/poezd-1582666222.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малага, мадрид (город), испания, в мире