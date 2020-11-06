https://ria.ru/20201106/poezd-1583326546.html

В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов

В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Испании из-за сильных дождей, пять человек получили легкие ранения, сообщает радиостанция Cadena Ser. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:59

2020-11-06T10:59

2020-11-06T14:15

малага

мадрид (город)

испания

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Испании из-за сильных дождей, пять человек получили легкие ранения, сообщает радиостанция Cadena Ser.Инцидент произошел в четверг вечером в муниципалитете Теба в провинции Малага (автономное сообщество Андалусия). Поезд следовал по маршруту Альхесирас - Мадрид. В общей сложности в поезде находились 48 пассажиров.На место происшествия были направлены пожарные команды и несколько патрулей Гражданской гвардии, которая позднее сообщила, что автомобили не могут доехать до состава из-за того, что ливни размыли дорогу. Для определения точного места крушения был задействован полицейский вертолет.Как сообщается, всех пассажиров поезда эвакуировали и доставили на станцию в муниципалитете Антекера, чтобы они могли продолжить свой путь. По данным радиостанции, пострадавших пришлось переносить до автомобилей скорой помощи, таким же образом эвакуировали людей с ограниченными возможностями.

https://ria.ru/20201106/poezd-1583313229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/poezd-1582666222.html

малага

мадрид (город)

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малага, мадрид (город), испания, в мире