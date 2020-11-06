https://ria.ru/20201106/poezd-1583313229.html

Движение 16 электричек отменили из-за схода вагонов поезда в новой Москве

Движение 16 электричек отменили из-за схода вагонов поезда в новой Москве

Движение 16 электропоездов отменили после схода вагонов электрички с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:40

2020-11-06T09:40

2020-11-06T09:52

московская железная дорога

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение 16 электропоездов отменили после схода вагонов электрички с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о сходе с рельсов двух вагонов электропоезда вблизи платформы Толстопальцево Киевского направления МЖД - один одной колесной парой, второй - двумя парами.Он добавил, что из-за ЧП по объездному маршруту был направлен пассажирский поезд №742 сообщением "Брянск – Москва", в котором находились 277 человек. В 22.43 четверга движение поездов было восстановлено по одному пути, а в 00.25 пятницы восстановлено в штатном режиме. К ликвидации последствий схода вагонов привлекались 121 человек и 17 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.

https://ria.ru/20201106/stolknovenie-1583306832.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская железная дорога, происшествия