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Движение 16 электричек отменили из-за схода вагонов поезда в новой Москве
Движение 16 электричек отменили из-за схода вагонов поезда в новой Москве
Движение 16 электропоездов отменили после схода вагонов электрички с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:40
2020-11-06T09:52
московская железная дорога
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение 16 электропоездов отменили после схода вагонов электрички с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о сходе с рельсов двух вагонов электропоезда вблизи платформы Толстопальцево Киевского направления МЖД - один одной колесной парой, второй - двумя парами.Он добавил, что из-за ЧП по объездному маршруту был направлен пассажирский поезд №742 сообщением "Брянск – Москва", в котором находились 277 человек. В 22.43 четверга движение поездов было восстановлено по одному пути, а в 00.25 пятницы восстановлено в штатном режиме. К ликвидации последствий схода вагонов привлекались 121 человек и 17 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.
https://ria.ru/20201106/stolknovenie-1583306832.html
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московская железная дорога, происшествия

Движение 16 электричек отменили из-за схода вагонов поезда в новой Москве

09:40 06.11.2020 (обновлено: 09:52 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевЖелезнодорожная платформа "Левая Обь" в Новосибирске
Железнодорожная платформа Левая Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение 16 электропоездов отменили после схода вагонов электрички с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о сходе с рельсов двух вагонов электропоезда вблизи платформы Толстопальцево Киевского направления МЖД - один одной колесной парой, второй - двумя парами.
"Отменены 16 электропоездов, произошла задержка в движении девяти электричек до одного часа шести минут", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из-за ЧП по объездному маршруту был направлен пассажирский поезд №742 сообщением "Брянск – Москва", в котором находились 277 человек. В 22.43 четверга движение поездов было восстановлено по одному пути, а в 00.25 пятницы восстановлено в штатном режиме. К ликвидации последствий схода вагонов привлекались 121 человек и 17 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.
На месте столкновения электрички и грузовика в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
 
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