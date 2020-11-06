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В Филадельфии подсчет голосов может занять несколько дней

В Филадельфии подсчет голосов может занять несколько дней

Подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, может занять еще несколько дней, осталось около 40 тысяч бюллетеней, заявила в пятницу журналистам глава... РИА Новости, 06.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

филадельфия

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в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, может занять еще несколько дней, осталось около 40 тысяч бюллетеней, заявила в пятницу журналистам глава избиркома города Лиза Дили.По ее словам, оставшиеся бюллетени - это преимущественно условные избирательные бюллетени от людей, которые не были в списках, а также бюллетени от военных.В четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.

пенсильвания

филадельфия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский. 2020-11-06T21:00 true PT1M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире