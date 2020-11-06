https://ria.ru/20201106/podschet-1583459674.html
В Филадельфии подсчет голосов может занять несколько дней
В Филадельфии подсчет голосов может занять несколько дней
Подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, может занять еще несколько дней, осталось около 40 тысяч бюллетеней, заявила в пятницу журналистам глава... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:00
2020-11-06T21:00
2020-11-06T21:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
филадельфия
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, может занять еще несколько дней, осталось около 40 тысяч бюллетеней, заявила в пятницу журналистам глава избиркома города Лиза Дили.По ее словам, оставшиеся бюллетени - это преимущественно условные избирательные бюллетени от людей, которые не были в списках, а также бюллетени от военных.В четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов
Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский.
2020-11-06T21:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире