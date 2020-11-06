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В Филадельфии подсчет голосов может занять несколько дней
В Филадельфии подсчет голосов может занять несколько дней
Подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, может занять еще несколько дней, осталось около 40 тысяч бюллетеней, заявила в пятницу журналистам глава... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:00
2020-11-06T21:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
филадельфия
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, может занять еще несколько дней, осталось около 40 тысяч бюллетеней, заявила в пятницу журналистам глава избиркома города Лиза Дили.По ее словам, оставшиеся бюллетени - это преимущественно условные избирательные бюллетени от людей, которые не были в списках, а также бюллетени от военных.В четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов
Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире

В Филадельфии подсчет голосов может занять несколько дней

21:00 06.11.2020
 
© AP Photo / John BazemoreШтаб-квартира регистрации избирателей в Лоуренсвилле, штат Джорджия
Штаб-квартира регистрации избирателей в Лоуренсвилле, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / John Bazemore
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания, может занять еще несколько дней, осталось около 40 тысяч бюллетеней, заявила в пятницу журналистам глава избиркома города Лиза Дили.

"Я бы дала такую оценку, что остается примерно 40 тысяч бюллетеней подсчитать. Мы также можем сказать, что может уйти несколько дней, чтобы завершить информирование об этом", - сказала она журналистам.

По ее словам, оставшиеся бюллетени - это преимущественно условные избирательные бюллетени от людей, которые не были в списках, а также бюллетени от военных.
В четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.
Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияФиладельфияСШАВ мире
 
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