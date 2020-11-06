https://ria.ru/20201106/pistolet-1583370697.html
В Тбилиси митингующие устроили стрельбу из стартового пистолета
В Тбилиси митингующие устроили стрельбу из стартового пистолета
Звуки выстрела из огнестрельного оружия были слышны на акции оппозиции возле резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:20
2020-11-06T14:20
2020-11-06T16:55
парламентские выборы в грузии — 2020
бидзина иванишвили
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Звуки выстрела из огнестрельного оружия были слышны на акции оппозиции возле резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, правоохранители нашли гильзы от небоевого, сигнального оружия, заявил участник акции журналистам.Оппозиционеры в пятницу провели автомобильное шествие в направлении резиденции Иванишвили. В пресс-службе оппозиционной партии "Единое национальное движение" заявили РИА Новости, что так активисты готовятся к проведению масштабной акции, запланированной в воскресенье. Оппозиция протестует против итогов парламентских выборов, прошедших 31 октября и требуют назначения новых выборов.
https://ria.ru/20201105/gruziya-1583185445.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, бидзина иванишвили, тбилиси, грузия, в мире