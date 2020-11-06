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Калягин назвал Жванецкого великим писателем
Калягин назвал Жванецкого великим писателем
Сатирик Михаил Жванецкий был великим писателем, который "лечил страну смехом", сказал РИА Новости актер Александр Калягин. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:49
2020-11-06T21:49
умер михаил жванецкий
россия
александр калягин
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий был великим писателем, который "лечил страну смехом", сказал РИА Новости актер Александр Калягин.Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Калягина сказал, что был счастлив общаться с Жванецким, дружить, и что как человек он был прост и ясен. "Светлая ему память. Мои искренние соболезнования родным и близким Михаила Михайловича Жванецкого", - сказал Калягин.
https://ria.ru/20201106/lyubimyy-odessit-skonchalsya-mikhail-zhvanetskiy-1583433650.html
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умер михаил жванецкий, россия, александр калягин, михаил жванецкий

Калягин назвал Жванецкого великим писателем

21:49 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий был великим писателем, который "лечил страну смехом", сказал РИА Новости актер Александр Калягин.
Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
Михаил Жванецкий. Монолог Турникеты. 1982 год - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 18:22Культура
Любимый одессит: скончался Михаил ЖванецкийНа 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.

"Михаил Жванецкий был великим писателем, сатириком, для меня он из этого ряда - Рабле, Зощенко, Булгаков… Он мог увидеть жизнь с ракурса, совершенно недоступного для других, и открывал то, что было так понятно и не сложно, но о чем ты сам никогда не догадывался. Он выходил на сцену со стареньким портфельчиком. Говорят, что с этим портфелем на вызовы ходил еще его отец, он был врачом. Михаил Михайлович не пошел по стопам своих родителей, но он лечил всю страну, лечил смехом. И это было оружие мощнейшее, ни с чем не сравнимое. "Дежурный по стране" нес ответственность за всех нас… В его гениальных текстах нельзя было изменить ничего, мне кажется, даже запятые у него были наполнены смыслом... Я мог его читать бесконечно, смеяться без удержу и как ребенок повторять каждое слово. Почти полвека мы жили под знаком Жванецкого, вся страна жила под знаком Жванецкого. Мы все дети Жванецкого. Уверен, что никто его заменить не сможет", - отметил Калягин.

Калягина сказал, что был счастлив общаться с Жванецким, дружить, и что как человек он был прост и ясен. "Светлая ему память. Мои искренние соболезнования родным и близким Михаила Михайловича Жванецкого", - сказал Калягин.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 17:59Культура
Ушел Михаил Жванецкий. "Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут"
 
Умер Михаил ЖванецкийРоссияАлександр КалягинМихаил Жванецкий
 
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