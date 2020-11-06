Калягин назвал Жванецкого великим писателем

"Михаил Жванецкий был великим писателем, сатириком, для меня он из этого ряда - Рабле, Зощенко, Булгаков… Он мог увидеть жизнь с ракурса, совершенно недоступного для других, и открывал то, что было так понятно и не сложно, но о чем ты сам никогда не догадывался. Он выходил на сцену со стареньким портфельчиком. Говорят, что с этим портфелем на вызовы ходил еще его отец, он был врачом. Михаил Михайлович не пошел по стопам своих родителей, но он лечил всю страну, лечил смехом. И это было оружие мощнейшее, ни с чем не сравнимое. "Дежурный по стране" нес ответственность за всех нас… В его гениальных текстах нельзя было изменить ничего, мне кажется, даже запятые у него были наполнены смыслом... Я мог его читать бесконечно, смеяться без удержу и как ребенок повторять каждое слово. Почти полвека мы жили под знаком Жванецкого, вся страна жила под знаком Жванецкого. Мы все дети Жванецкого. Уверен, что никто его заменить не сможет", - отметил Калягин.