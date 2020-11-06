https://ria.ru/20201106/piar-1583292881.html

В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром

В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал дешевым пиаром намерение МИД Украины провести в следующем году международный РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:30

2020-11-06T02:30

2020-11-06T08:22

роман чегринец

дмитрий кулеба

мид украины

севастополь

оон

киев

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал дешевым пиаром намерение МИД Украины провести в следующем году международный саммит по "возвращению" полуострова под украинскую юрисдикцию.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве.По его словам, всем здравомыслящим людям давно понятно, что тема Крыма закрыта раз и навсегда."На мой личный взгляд, украинское руководство слишком самоуверенно на счет проведения саммита. Я вот не уверен, что до этой даты там не состоится очередной госпереворот. Вполне возможно, что к маю на Украине будут уже новые-старые горе-руководители. Да и дефолт, и банкротство страны тоже весьма возможно", - подчеркнул Чегринец.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201105/krym-1583236850.html

севастополь

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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