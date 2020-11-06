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В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром
В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал дешевым пиаром намерение МИД Украины провести в следующем году международный РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:30
2020-11-06T08:22
роман чегринец
дмитрий кулеба
мид украины
севастополь
оон
киев
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал дешевым пиаром намерение МИД Украины провести в следующем году международный саммит по "возвращению" полуострова под украинскую юрисдикцию.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве.По его словам, всем здравомыслящим людям давно понятно, что тема Крыма закрыта раз и навсегда."На мой личный взгляд, украинское руководство слишком самоуверенно на счет проведения саммита. Я вот не уверен, что до этой даты там не состоится очередной госпереворот. Вполне возможно, что к маю на Украине будут уже новые-старые горе-руководители. Да и дефолт, и банкротство страны тоже весьма возможно", - подчеркнул Чегринец.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201105/krym-1583236850.html
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роман чегринец, дмитрий кулеба, мид украины, севастополь, оон, киев, украина, политика

В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром

02:30 06.11.2020 (обновлено: 08:22 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПолегенькоСопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал дешевым пиаром намерение МИД Украины провести в следующем году международный саммит по "возвращению" полуострова под украинскую юрисдикцию.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве.
"Весь этот проект - это дешевый пиар и очередной механизм выпросить очередную подачку у мирового сообщества. Ничем реальным и хоть немножко полезным для украинцев эта авантюра не обернется", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, всем здравомыслящим людям давно понятно, что тема Крыма закрыта раз и навсегда.
"На мой личный взгляд, украинское руководство слишком самоуверенно на счет проведения саммита. Я вот не уверен, что до этой даты там не состоится очередной госпереворот. Вполне возможно, что к маю на Украине будут уже новые-старые горе-руководители. Да и дефолт, и банкротство страны тоже весьма возможно", - подчеркнул Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ялта - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 18:04
В Крыму назвали саммит Украины по "возвращению" полуострова блефом
 
Роман ЧегринецДмитрий КулебаМИД УкраиныСевастопольООНКиевУкраинаПолитика
 
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