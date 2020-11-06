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Большинство заболевших COVID-19 в Петербурге не носили маски
Большинство заболевших COVID-19 в Петербурге не носили маски
Около 80% жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом в период осеннего подъема заболеваемости, признались, что не использовали маски, сообщила заместитель... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:32
2020-11-06T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Около 80% жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом в период осеннего подъема заболеваемости, признались, что не использовали маски, сообщила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.При этом, как отметила Катаева, в конце октября – начале ноября жители Петербурга стали более ответственно относиться к использованию средств индивидуальной защиты. "Сейчас на 43-44-й неделе снижается удельный вес больных, не соблюдавших масочный режим", - уточнила она.По словам Катаевой, на пятницу в Петербурга подтверждено 67 434 случая коронавируса (1249,2 на 100 тысяч населения). При этом летний пик заболеваемости оказался превышен еще в начале октября."После периода снижения заболеваемости… с середины июля до середины сентября начался постепенный подъем. В первой декаде октября показатели заболеваемости превысили пиковые значения весенне-летнего периода", - заключила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Большинство заболевших COVID-19 в Петербурге не носили маски

14:32 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажиры общественного транспорта в Санкт-Петербурге
Пассажиры общественного транспорта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Около 80% жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом в период осеннего подъема заболеваемости, признались, что не использовали маски, сообщила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

"При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что не пользовались масками до 80% заболевших коронавирусной инфекцией, пользовались услугами общественного транспорта без применения масок более 70% больных, указали на посещение крупных торговых центров в пределах инкубационного периода от 65% до 88% больных, и от 10% до 30% указали на посещение различных общественных учреждений", - сообщила она в ходе II международного муниципального форума БРИКС в онлайн-режиме.

При этом, как отметила Катаева, в конце октября – начале ноября жители Петербурга стали более ответственно относиться к использованию средств индивидуальной защиты. "Сейчас на 43-44-й неделе снижается удельный вес больных, не соблюдавших масочный режим", - уточнила она.
По словам Катаевой, на пятницу в Петербурга подтверждено 67 434 случая коронавируса (1249,2 на 100 тысяч населения). При этом летний пик заболеваемости оказался превышен еще в начале октября.
Соль - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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"После периода снижения заболеваемости… с середины июля до середины сентября начался постепенный подъем. В первой декаде октября показатели заболеваемости превысили пиковые значения весенне-летнего периода", - заключила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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