https://ria.ru/20201106/peterburg-1583372939.html

Большинство заболевших COVID-19 в Петербурге не носили маски

Большинство заболевших COVID-19 в Петербурге не носили маски

Около 80% жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом в период осеннего подъема заболеваемости, признались, что не использовали маски, сообщила заместитель... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:32

2020-11-06T14:32

2020-11-06T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Около 80% жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом в период осеннего подъема заболеваемости, признались, что не использовали маски, сообщила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.При этом, как отметила Катаева, в конце октября – начале ноября жители Петербурга стали более ответственно относиться к использованию средств индивидуальной защиты. "Сейчас на 43-44-й неделе снижается удельный вес больных, не соблюдавших масочный режим", - уточнила она.По словам Катаевой, на пятницу в Петербурга подтверждено 67 434 случая коронавируса (1249,2 на 100 тысяч населения). При этом летний пик заболеваемости оказался превышен еще в начале октября."После периода снижения заболеваемости… с середины июля до середины сентября начался постепенный подъем. В первой декаде октября показатели заболеваемости превысили пиковые значения весенне-летнего периода", - заключила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/produkty-1583299229.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество