Большинство заболевших COVID-19 в Петербурге не носили маски
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажиры общественного транспорта в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Около 80% жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом в период осеннего подъема заболеваемости, признались, что не использовали маски, сообщила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.
"При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что не пользовались масками до 80% заболевших коронавирусной инфекцией, пользовались услугами общественного транспорта без применения масок более 70% больных, указали на посещение крупных торговых центров в пределах инкубационного периода от 65% до 88% больных, и от 10% до 30% указали на посещение различных общественных учреждений", - сообщила она в ходе II международного муниципального форума БРИКС в онлайн-режиме.
При этом, как отметила Катаева, в конце октября – начале ноября жители Петербурга стали более ответственно относиться к использованию средств индивидуальной защиты. "Сейчас на 43-44-й неделе снижается удельный вес больных, не соблюдавших масочный режим", - уточнила она.
По словам Катаевой, на пятницу в Петербурга подтверждено 67 434 случая коронавируса (1249,2 на 100 тысяч населения). При этом летний пик заболеваемости оказался превышен еще в начале октября.
"После периода снижения заболеваемости… с середины июля до середины сентября начался постепенный подъем. В первой декаде октября показатели заболеваемости превысили пиковые значения весенне-летнего периода", - заключила заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.