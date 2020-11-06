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Власти Джорджии допустили пересчет голосов
Власти Джорджии допустили пересчет голосов
Исход президентских выборов в Джорджии пока неясен, будет пересчет голосов, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире Fox News. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:36
2020-11-06T18:36
2020-11-06T19:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Исход президентских выборов в Джорджии пока неясен, будет пересчет голосов, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире Fox News.Ранее в штабе президента Дональда Трампа выразили уверенность, что в случае пересчета голосов в Джорджии найдут нелегитимно собранные бюллетени и их кандидат одержит в штате победу.В Джорджии борьба идет за голоса 16 выборщиков. По данным американских телеканалов, разрыв между кандидатами не превышает двух тысяч голосов.Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у кандидата от демократов Джо Байдена — 264.Байден лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Неваде (шесть выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире