https://ria.ru/20201106/pereschet-1583437164.html

Власти Джорджии допустили пересчет голосов

Власти Джорджии допустили пересчет голосов

Исход президентских выборов в Джорджии пока неясен, будет пересчет голосов, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире Fox News. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:36

2020-11-06T18:36

2020-11-06T19:57

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583437717_0:202:3072:1930_1400x0_80_0_0_b76e4a82dc29dcf194b6f95701864172.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Исход президентских выборов в Джорджии пока неясен, будет пересчет голосов, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире Fox News.Ранее в штабе президента Дональда Трампа выразили уверенность, что в случае пересчета голосов в Джорджии найдут нелегитимно собранные бюллетени и их кандидат одержит в штате победу.В Джорджии борьба идет за голоса 16 выборщиков. По данным американских телеканалов, разрыв между кандидатами не превышает двух тысяч голосов.Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у кандидата от демократов Джо Байдена — 264.Байден лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Неваде (шесть выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.

джорджия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире