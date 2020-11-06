Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/pereschet-1583437164.html
Власти Джорджии допустили пересчет голосов
Власти Джорджии допустили пересчет голосов
Исход президентских выборов в Джорджии пока неясен, будет пересчет голосов, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире Fox News. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:36
2020-11-06T19:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583437717_0:202:3072:1930_1400x0_80_0_0_b76e4a82dc29dcf194b6f95701864172.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Исход президентских выборов в Джорджии пока неясен, будет пересчет голосов, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире Fox News.Ранее в штабе президента Дональда Трампа выразили уверенность, что в случае пересчета голосов в Джорджии найдут нелегитимно собранные бюллетени и их кандидат одержит в штате победу.В Джорджии борьба идет за голоса 16 выборщиков. По данным американских телеканалов, разрыв между кандидатами не превышает двух тысяч голосов.Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у кандидата от демократов Джо Байдена — 264.Байден лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Неваде (шесть выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
джорджия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583437717_241:0:2972:2048_1400x0_80_0_0_993bd1382f2e8c79f57e9966fe06fb82.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Власти Джорджии допустили пересчет голосов

18:36 06.11.2020 (обновлено: 19:57 06.11.2020)
 
© REUTERS / Brandon BellМитинг у State Farm Arena в Атланте, штат Джорджия
Митинг у State Farm Arena в Атланте, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Brandon Bell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Исход президентских выборов в Джорджии пока неясен, будет пересчет голосов, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире Fox News.

"Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты. — Прим. ред.) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч. <…> По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет", — сказал он.

Ранее в штабе президента Дональда Трампа выразили уверенность, что в случае пересчета голосов в Джорджии найдут нелегитимно собранные бюллетени и их кандидат одержит в штате победу.
В Джорджии борьба идет за голоса 16 выборщиков. По данным американских телеканалов, разрыв между кандидатами не превышает двух тысяч голосов.
Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у кандидата от демократов Джо Байдена — 264.
Байден лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Неваде (шесть выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния