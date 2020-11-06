https://ria.ru/20201106/pdd-1583389022.html

В Москве задержали водителя, совершившего более ста нарушений ПДД за год

В Москве задержали водителя, совершившего более ста нарушений ПДД за год

Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали водителя, за которым числится более 100 нарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:44

2020-11-06T15:44

2020-11-06T15:47

гибдд мвд рф

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали водителя, за которым числится более 100 нарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.Нарушителя остановили на улице Архитектора Власова, при проверке документов выяснилось, что в 2020 году мужчина нарушил ПДД 128 раз."Административные штрафы за данные правонарушения не оплачивал, в результате чего в отношении него было составлено 169 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", - отмечается в сообщении.После передачи информации приставам водитель, как сообщается, погасил имеющуюся задолженность - она составляла 234 500 рублей.

https://ria.ru/20200724/1574859676.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, происшествия