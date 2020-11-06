https://ria.ru/20201106/pdd-1583353066.html
Опрос: россияне выступили за ужесточение наказаний за нарушение ПДД
Опрос: россияне выступили за ужесточение наказаний за нарушение ПДД
Более половины (53%) россиян считают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения правил дорожного движения, при этом 48% уверены, что... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:57
2020-11-06T12:57
2020-11-06T12:57
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более половины (53%) россиян считают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения правил дорожного движения, при этом 48% уверены, что такой шаг приведет к уменьшению количества ДТП, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение".За ужесточение наказаний за нарушения правил дорожного движения водителями высказались 53% респондентов, 38% не согласны с такой точкой зрения, 8% затруднились ответить.Ужесточение наказания уменьшит количество ДТП, полагают 48% респондентов, почти столько же (46%) считают, что такая мера не будет действенной. Затруднились ответить 6%.Согласно опросу, 51% россиян редко сталкивался с опасным вождением, часто - 24%, не сталкивались - 23%.Среди проявлений опасного вождения, с которыми респонденты сталкивались чаще всего, 38% назвали агрессивную езду и опасные перестроения, 26% - превышение скорости, 8% указали, что водители не уступают дорогу пешеходам, 7% упомянули выезд на встречную полосу, 6% - нарушение правил разметки и несоблюдение требований дорожных знаков.Всероссийский телефонный опрос проводился 30 октября – 1 ноября среди тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201103/shtraf-1582801568.html
https://ria.ru/20201102/kamery-1582642702.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "общественное мнение", общество
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Более половины (53%) россиян считают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения правил дорожного движения, при этом 48% уверены, что такой шаг приведет к уменьшению количества ДТП, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение"
.
За ужесточение наказаний за нарушения правил дорожного движения водителями высказались 53% респондентов, 38% не согласны с такой точкой зрения, 8% затруднились ответить.
Ужесточение наказания уменьшит количество ДТП, полагают 48% респондентов, почти столько же (46%) считают, что такая мера не будет действенной. Затруднились ответить 6%.
Согласно опросу, 51% россиян редко сталкивался с опасным вождением, часто - 24%, не сталкивались - 23%.
Среди проявлений опасного вождения, с которыми респонденты сталкивались чаще всего, 38% назвали агрессивную езду и опасные перестроения, 26% - превышение скорости, 8% указали, что водители не уступают дорогу пешеходам, 7% упомянули выезд на встречную полосу, 6% - нарушение правил разметки и несоблюдение требований дорожных знаков.
Всероссийский телефонный опрос проводился 30 октября – 1 ноября среди тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.