https://ria.ru/20201106/patsienty-1583470766.html

В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T23:04

2020-11-06T23:04

2020-11-06T23:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе достигло 7215.Днем ранее сообщалось о 69 скончавшихся.Согласно опубликованным ранее в пятницу данным Росстата, коронавирус в сентябре стал главной причиной смерти 4329 человек в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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