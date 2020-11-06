https://ria.ru/20201106/patsienty-1583470766.html
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:04
2020-11-06T23:04
2020-11-06T23:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582665302_352:669:2687:1982_1400x0_80_0_0_5baf886411433424071098e2eb369aa5.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе достигло 7215.Днем ранее сообщалось о 69 скончавшихся.Согласно опубликованным ранее в пятницу данным Росстата, коронавирус в сентябре стал главной причиной смерти 4329 человек в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582665302_651:663:2424:1993_1400x0_80_0_0_9a292d76e12d9c2e036992427dfb7515.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва