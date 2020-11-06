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В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:04
2020-11-06T23:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе достигло 7215.Днем ранее сообщалось о 69 скончавшихся.Согласно опубликованным ранее в пятницу данным Росстата, коронавирус в сентябре стал главной причиной смерти 4329 человек в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

23:04 06.11.2020 (обновлено: 23:14 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе достигло 7215.
Днем ранее сообщалось о 69 скончавшихся.
Согласно опубликованным ранее в пятницу данным Росстата, коронавирус в сентябре стал главной причиной смерти 4329 человек в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
 
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