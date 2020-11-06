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Красноярская транспортная компания расширяет парк при поддержке МСП Банка
Красноярская транспортная компания расширяет парк при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение парка красноярскому транспортно-логистическому предприятию, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:03
2020-11-06T18:03
мсп банк
красноярск
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение парка красноярскому транспортно-логистическому предприятию, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл транспортной компании "Орда" кредит на сумму 180 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная поддержка будет направлена на приобретение полуприцепов и рефрижераторных полуприцепов Krone SD. Как ожидается, это позволит компании увеличить объемы перевозок.Транспортная компания "Орда" перевозит грузы рефрижераторами и тентованными автомобилями грузоподъемностью до 26 тонн по территории большинства регионов РФ, а также Белоруссии и Китая. Предприятие работает более чем в 200 городах, автопарк насчитывает свыше 450 автомобилей.
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красноярск
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Новости
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мсп банк, красноярск, новости компаний - экономика

Красноярская транспортная компания расширяет парк при поддержке МСП Банка

18:03 06.11.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение парка красноярскому транспортно-логистическому предприятию, сообщает пресс-служба банка.
Банк открыл транспортной компании "Орда" кредит на сумму 180 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ.
Кредитная поддержка будет направлена на приобретение полуприцепов и рефрижераторных полуприцепов Krone SD. Как ожидается, это позволит компании увеличить объемы перевозок.
Транспортная компания "Орда" перевозит грузы рефрижераторами и тентованными автомобилями грузоподъемностью до 26 тонн по территории большинства регионов РФ, а также Белоруссии и Китая. Предприятие работает более чем в 200 городах, автопарк насчитывает свыше 450 автомобилей.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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МСП БанкКрасноярскНовости компаний - Экономика
 
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