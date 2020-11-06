https://ria.ru/20201106/park-1583428222.html

Красноярская транспортная компания расширяет парк при поддержке МСП Банка

Красноярская транспортная компания расширяет парк при поддержке МСП Банка

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение парка красноярскому транспортно-логистическому предприятию, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:03

2020-11-06T18:03

2020-11-06T18:03

мсп банк

красноярск

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение парка красноярскому транспортно-логистическому предприятию, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл транспортной компании "Орда" кредит на сумму 180 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная поддержка будет направлена на приобретение полуприцепов и рефрижераторных полуприцепов Krone SD. Как ожидается, это позволит компании увеличить объемы перевозок.Транспортная компания "Орда" перевозит грузы рефрижераторами и тентованными автомобилями грузоподъемностью до 26 тонн по территории большинства регионов РФ, а также Белоруссии и Китая. Предприятие работает более чем в 200 городах, автопарк насчитывает свыше 450 автомобилей.

https://ria.ru/20201031/predprinimatelstvo-1582471736.html

красноярск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, красноярск, новости компаний - экономика