https://ria.ru/20201106/parizh-1583355033.html

Около школы в пригороде Парижа задержали мужчину с ножом

Около школы в пригороде Парижа задержали мужчину с ножом

Около школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа задержали мужчину, вооруженного канцелярским ножом, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:07

2020-11-06T13:07

2020-11-06T14:02

министерство внутренних дел франции

париж

в мире

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ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Около школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа задержали мужчину, вооруженного канцелярским ножом, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.По словам министра, мужчина угрожал родителям, которые вели детей в школу.В последнее время во Франции значительно возрос уровень террористической угрозы. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Как сообщалось, поводом для нападения стало то, что преподаватель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка, тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что двух человек атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".В тот же день в Авиньоне исламист пытался зарезать полицейских, его застрелили. Кроме того, произошло еще несколько инцидентов у французских дипмиссий в разных странах.После атаки в Ницце по всей Франции ввели на максимально высоком уровне план по противодействию терроризму Vigipirate. Помимо этого, власти усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582638985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел франции, париж, в мире