Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/parizh-1583355033.html
Около школы в пригороде Парижа задержали мужчину с ножом
Около школы в пригороде Парижа задержали мужчину с ножом
Около школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа задержали мужчину, вооруженного канцелярским ножом, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:07
2020-11-06T14:02
министерство внутренних дел франции
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582355629_0:0:2974:1674_1400x0_80_0_0_083a54dc0e16df8b2c588c3e3427d73e.jpg
ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Около школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа задержали мужчину, вооруженного канцелярским ножом, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.По словам министра, мужчина угрожал родителям, которые вели детей в школу.В последнее время во Франции значительно возрос уровень террористической угрозы. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Как сообщалось, поводом для нападения стало то, что преподаватель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка, тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что двух человек атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".В тот же день в Авиньоне исламист пытался зарезать полицейских, его застрелили. Кроме того, произошло еще несколько инцидентов у французских дипмиссий в разных странах.После атаки в Ницце по всей Франции ввели на максимально высоком уровне план по противодействию терроризму Vigipirate. Помимо этого, власти усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582638985.html
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582355629_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_898f0a8396111c66762faf1d39bb3dd3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел франции, париж, в мире

Около школы в пригороде Парижа задержали мужчину с ножом

13:07 06.11.2020 (обновлено: 14:02 06.11.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauСотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Около школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа задержали мужчину, вооруженного канцелярским ножом, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Я приветствую хладнокровие и энергичность сил безопасности, которые очень быстро вмешались и задержали опасного человека", — написал он в Twitter.
По словам министра, мужчина угрожал родителям, которые вели детей в школу.
В последнее время во Франции значительно возрос уровень террористической угрозы. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Как сообщалось, поводом для нападения стало то, что преподаватель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка, тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что двух человек атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".
В тот же день в Авиньоне исламист пытался зарезать полицейских, его застрелили. Кроме того, произошло еще несколько инцидентов у французских дипмиссий в разных странах.
После атаки в Ницце по всей Франции ввели на максимально высоком уровне план по противодействию терроризму Vigipirate. Помимо этого, власти усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 13:21
Франция усилит контроль границ после терактов в стране
 
Министерство внутренних дел ФранцииПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния