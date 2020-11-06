https://ria.ru/20201106/pandemiya-1583381917.html

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ВОЗ в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:11

2020-11-06T15:11

2020-11-06T16:15

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ВОЗ в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения."В минувшем году мы увидели, что страны с прочной инфраструктурой <…> в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям оказались способны быстро действовать для сдерживания и контроля распространения вируса SARC-CoV-2", — указывается в сообщении.По данным ВОЗ, по всему миру зафиксировали более 48,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни более 1,23 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, воз, в мире