https://ria.ru/20201106/pandemiya-1583381917.html
ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии
ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии
Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ВОЗ в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:11
2020-11-06T15:11
2020-11-06T16:15
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ВОЗ в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения."В минувшем году мы увидели, что страны с прочной инфраструктурой <…> в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям оказались способны быстро действовать для сдерживания и контроля распространения вируса SARC-CoV-2", — указывается в сообщении.По данным ВОЗ, по всему миру зафиксировали более 48,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни более 1,23 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, воз, в мире