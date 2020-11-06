https://ria.ru/20201106/overchuk-1583464462.html

Вице-премьер Оверчук попал в ДТП

Вице-премьер Оверчук попал в ДТП

Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, его доставили в Центральную клиническую больницу. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:46

2020-11-06T21:46

2020-11-06T22:30

алексей оверчук

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156370/96/1563709629_0:211:2123:1405_1400x0_80_0_0_3c11e2acc2fe5aac29ecc868cfbe8310.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, его доставили в Центральную клиническую больницу.Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев.ДТП произошло около 20:30 мск. По предварительным данным ГИБДД, столкнулись две машины.Согласно официальному сайту правительства, в кабинете министров Оверчук курирует вопросы интеграции на пространстве СНГ, участие России в международных организациях, двусторонние отношения и другие темы.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей оверчук, москва, происшествия