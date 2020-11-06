https://ria.ru/20201106/overchuk-1583464462.html
Вице-премьер Оверчук попал в ДТП
Вице-премьер Оверчук попал в ДТП
Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, его доставили в Центральную клиническую больницу. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:46
2020-11-06T21:46
2020-11-06T22:30
алексей оверчук
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, его доставили в Центральную клиническую больницу.Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев.ДТП произошло около 20:30 мск. По предварительным данным ГИБДД, столкнулись две машины.Согласно официальному сайту правительства, в кабинете министров Оверчук курирует вопросы интеграции на пространстве СНГ, участие России в международных организациях, двусторонние отношения и другие темы.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей оверчук, москва, происшествия