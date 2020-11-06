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Вице-премьер Оверчук попал в ДТП
Вице-премьер Оверчук попал в ДТП
Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, его доставили в Центральную клиническую больницу. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:46
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москва
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, его доставили в Центральную клиническую больницу.Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев.ДТП произошло около 20:30 мск. По предварительным данным ГИБДД, столкнулись две машины.Согласно официальному сайту правительства, в кабинете министров Оверчук курирует вопросы интеграции на пространстве СНГ, участие России в международных организациях, двусторонние отношения и другие темы.
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алексей оверчук, москва, происшествия

Вице-премьер Оверчук попал в ДТП

21:46 06.11.2020 (обновлено: 22:30 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий АстаховЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, его доставили в Центральную клиническую больницу.
Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев.
ДТП произошло около 20:30 мск. По предварительным данным ГИБДД, столкнулись две машины.
Согласно официальному сайту правительства, в кабинете министров Оверчук курирует вопросы интеграции на пространстве СНГ, участие России в международных организациях, двусторонние отношения и другие темы.
 
Алексей ОверчукМоскваПроисшествия
 
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