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Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании

Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:33

2020-11-06T21:33

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, свидетельствуют результаты подсчетов.После обработки 96% бюллетеней у Байдена 49,5% голосов, у Трампа — 49,3%. Их разделяет чуть более 12 тысяч голосов избирателей.Победа в этом штате дает 20 голосов выборщиков.Сейчас у Трампа 214 выборщиков, у Байдена — 264, для победы необходимо 270.Кандидат от демократов лидирует также в Джорджии (16 выборщиков) и Неваде (шесть выборщиков). В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире