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Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании
Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:33
2020-11-06T21:33
2020-11-06T22:27
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, свидетельствуют результаты подсчетов.После обработки 96% бюллетеней у Байдена 49,5% голосов, у Трампа — 49,3%. Их разделяет чуть более 12 тысяч голосов избирателей.Победа в этом штате дает 20 голосов выборщиков.Сейчас у Трампа 214 выборщиков, у Байдена — 264, для победы необходимо 270.Кандидат от демократов лидирует также в Джорджии (16 выборщиков) и Неваде (шесть выборщиков). В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире