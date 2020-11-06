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Выборы президента США — 2020
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Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании
Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:33
2020-11-06T22:27
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, свидетельствуют результаты подсчетов.После обработки 96% бюллетеней у Байдена 49,5% голосов, у Трампа — 49,3%. Их разделяет чуть более 12 тысяч голосов избирателей.Победа в этом штате дает 20 голосов выборщиков.Сейчас у Трампа 214 выборщиков, у Байдена — 264, для победы необходимо 270.Кандидат от демократов лидирует также в Джорджии (16 выборщиков) и Неваде (шесть выборщиков). В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
пенсильвания
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании

21:33 06.11.2020 (обновлено: 22:27 06.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, свидетельствуют результаты подсчетов.
После обработки 96% бюллетеней у Байдена 49,5% голосов, у Трампа — 49,3%. Их разделяет чуть более 12 тысяч голосов избирателей.
Победа в этом штате дает 20 голосов выборщиков.
Сейчас у Трампа 214 выборщиков, у Байдена — 264, для победы необходимо 270.
Кандидат от демократов лидирует также в Джорджии (16 выборщиков) и Неваде (шесть выборщиков). В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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