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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/oshibki-1583339966.html
Мясников рассказал об ошибках при лечении COVID-19
Мясников рассказал об ошибках при лечении COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире на ютьюб-канале Владимира Соловьева рассказал, какие ошибки люди допускают при лечении коронавирусной инфекции. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:03
2020-11-06T13:33
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир соловьев (телеведущий)
аргентина
университет джонса хопкинса
сша
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире на ютьюб-канале Владимира Соловьева рассказал, какие ошибки люди допускают при лечении коронавирусной инфекции.В беседе с Соловьевым врач согласился с его мнением о том, что на амбулаторном этапе не нужно мешать организму бороться c патогеном.Мясников привел в пример случай, когда заболевший с легкой формой COVID-19 попал в больницу. Пациент получил большое количество уколов в живот — в итоге он был покрыт синяками."Как человек не помер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка, непонятно", — заявил медик.Кроме того, рассказал Мясников, заболевшему давали "лошадиные дозы антибиотиков" и другие серьезные препараты, следуя рекомендациям. По словам врача, пациенту удалось "отбиться" и "оклематься".Кроме того, Мясников рассказал, что многие люди, когда узнают о заражении коронавирусом, сразу начинают скупать различные препараты и пытаются пройти КТ без назначения медиков. "Ситуация прекрасная, одышки нет, температура была два дня под 38. Ну живи и радуйся. Ну, у тебя время полежать подумать о своем о чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей", — пояснил медик. Он задался вопросом, что делать пожилому человеку, заразившемуся коронавирусом, с хроническим заболеванием легких, ведь он должен получить квалифицированную помощь, а ее нет, так как медики "занимаются этими напуганными людьми".В мире, по последним данным, число заболевших достигло почти 48 миллионов человек. Больше всего заразившихся коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, — в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертую строчку, а за ней следуют Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Великобритания и Мексика.В России число подтвержденных случаев возросло до 1 733 440. Выздоровели более 1,2 миллиона пациентов, умерли 29 887 человек. За последние сутки в стране выявили более 20 тысяч случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,2 процента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/malysheva-1583316784.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир соловьев (телеведущий), аргентина, университет джонса хопкинса, сша, испания

Мясников рассказал об ошибках при лечении COVID-19

12:03 06.11.2020 (обновлено: 13:33 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире на ютьюб-канале Владимира Соловьева рассказал, какие ошибки люди допускают при лечении коронавирусной инфекции.
В беседе с Соловьевым врач согласился с его мнением о том, что на амбулаторном этапе не нужно мешать организму бороться c патогеном.
Мясников привел в пример случай, когда заболевший с легкой формой COVID-19 попал в больницу. Пациент получил большое количество уколов в живот — в итоге он был покрыт синяками.
"Как человек не помер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка, непонятно", — заявил медик.
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Кроме того, рассказал Мясников, заболевшему давали "лошадиные дозы антибиотиков" и другие серьезные препараты, следуя рекомендациям. По словам врача, пациенту удалось "отбиться" и "оклематься".
Кроме того, Мясников рассказал, что многие люди, когда узнают о заражении коронавирусом, сразу начинают скупать различные препараты и пытаются пройти КТ без назначения медиков.
"Ситуация прекрасная, одышки нет, температура была два дня под 38. Ну живи и радуйся. Ну, у тебя время полежать подумать о своем о чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей", — пояснил медик.
Он задался вопросом, что делать пожилому человеку, заразившемуся коронавирусом, с хроническим заболеванием легких, ведь он должен получить квалифицированную помощь, а ее нет, так как медики "занимаются этими напуганными людьми".
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В мире, по последним данным, число заболевших достигло почти 48 миллионов человек. Больше всего заразившихся коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, — в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертую строчку, а за ней следуют Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Великобритания и Мексика.
В России число подтвержденных случаев возросло до 1 733 440. Выздоровели более 1,2 миллиона пациентов, умерли 29 887 человек.
За последние сутки в стране выявили более 20 тысяч случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,2 процента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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